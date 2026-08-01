کد خبر: 1371796
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تاریخ انتشار: ۱۰ مرداد ۱۴۰۵ - ۰۸:۰۶
البرز » اجتماعي

توسعه همکاری‌های مشترک فرهنگی و هنری بنیاد فاتح و خانه هنرمندان استان البرز

کرج نشست هم‌اندیشی و بررسی راهکارهای توسعه همکاری‌های مشترک فرهنگی و هنری میان بنیاد فاتح و خانه هنرمندان استان البرز، با حضور مدیران ارشد دو مجموعه و جمعی از برجسته‌ترین چهره‌های فرهنگی و هنری استان، در محل بنیاد فاتح برگزار شد.
این نشست با هدف ایجاد سازوکارهای پایدار برای هم‌افزایی میان نهادهای فعال در حوزه مسئولیت اجتماعی و جامعه هنری استان تشکیل گردید.
 در این جلسه، محمدباقر هوشیار (مدیرعامل بنیاد فاتح)، پویا پارسا (مدیر روابط عمومی بنیاد فاتح)، دکتر رشید کاکاوند (رئیس هیأت امنای خانه هنرمندان استان البرز)، فرهنگ جولایی (عضو هیأت مدیره خانه هنرمندان) و علی امیرکمالی (مدیرعامل خانه هنرمندان) به بحث و تبادل نظر درباره محورهای متعدد همکاری پرداختند.
 در بخش نخست این نشست، برنامه‌ها و ظرفیت‌های طرفین برای اجرای پروژه‌های مشترک فرهنگی، برگزاری رویدادهای هنری و برنامه‌ریزی‌های زیرساختی مورد ارزیابی قرار گرفت. حاضران با تأکید بر پیوند ناگسستنی میان هنر اصیل و توسعه فرهنگ نیکوکاری ، بر اهمیت بهره‌گیری از ابزارهای هنری در جهت ارتقای فرهنگ عمومی تأکید کردند.
 در ادامه، مسئولان خانه هنرمندان استان البرز ضمن تمجید از کارنامه درخشان و اقدامات اثرگذار بنیاد فاتح در حوزه‌های عام‌المنفعه و نیکوکاری، نقش این بنیاد را در حمایت از سرمایه‌های اجتماعی و تعمیق مسئولیت‌های پایداری منطقه، شایسته تقدیر و الگوسازی دانستند.
در بخش پایانی این نشست، بنیاد فاتح به پاس تلاش‌های ارزشمند، جریان‌ساز و مستمر اهالی قلم، هنر و مسئولان خانه هنرمندان استان البرز، از اقدامات این مجموعه تجلیل به عمل آورد. طی این مراسم، لوح سپاس و تندیس یادبود بنیاد فاتح به پاس یک عمر تلاش در مسیر اعتلا و گسترش فرهنگ و هنر بومی و ملی، به نمایندگان خانه هنرمندان استان اهدا شد تا فصل تازه‌ای از همکاری‌های دوطرفه در حوزه خدمات اجتماعی و فرهنگی رقم بخورد.
 
 
برچسب ها: البرز ، کرج ، فاتح
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