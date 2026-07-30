هشدار عراقچی به قبرس درباره همراهی با آمریکا علیه ایران

جوان آنلاین: سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران ظهر پنجشنبه در پاسخ به تماس تلفنی از سوی کنستانتینوس کومبوس، وزیر امور خارجه قبرس، در خصوص آخرین تحولات دوجانبه و منطقه‌ای تبادل نظر کرد.

وزیر خارجه کشورمان در این گفت‌و‌گو بر اهمیت جلوگیری از هرگونه سوء استفاده نیرو‌های متخاصم از پایگاه‌های خارجی مستقر در قبرس علیه کشورمان تاکید کرد.

وزیر خارجه قبرس نیز بر پایبندی قبرس به اصول حقوق بین الملل و ضرورت حل و فصل اختلافات از طریق مسالمت آمیز اشاره و اعلام کرد که کشورش در تماس با دولت انگلیس اطمینان حاصل کرده است که از پایگاه‌های خارجی مستقر در قبرس علیه هیچ کشوری از جمله جمهوری اسلامی ایران استفاده نخواهد شد.

عراقچی در این گفت‌و‌گو همچین وزیر امورخارجه قبرس را در جریان آخرین روند مذاکرات با عمان در خصوص تنگه هرمز، و نیز تحولات در روابط ایران با اوکراین و بلغارستان به عنوان دو کشور اروپایی قرار داد.