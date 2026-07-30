وزیر امور خارجه درپاسخ به تماس تلفنی همتای بلغارستانی خود، موافقت این کشور با درخواست آمریکا برای استقرار هواپیما‌های نظامی در پایگاه هوایی «بزمر» با هدف پشتیبانی از عملیات نظامی، را محکوم و تصریح کرد: قطعاً هر طرفی که به هر نحوی در ارتکاب حمله نظامی علیه ایران مشارکت کند، باید مسئولیت تبعات آن را بپذیرد.

جوان آنلاین: «سید عباس عراقچی» وزیر امور خارجه روز پنجشنبه ۸ مرداد در پاسخ به تماس تلفنی «ولیسلاوا پترووا» وزیر امور خارجه بلغارستان، آخرین تحولات مربوط به منطقه و تداوم تجاوز آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران و اقدامات آن در زمینه تنش آفرینی در منطقه غرب آسیا را برای همتای بلغارستانی تشریح کرد.

به گزارش ایرنا، وزیر خارجه کشورمان افزود: موافقت دولت بلغارستان با درخواست آمریکا برای استقرار هواپیما‌های نظامی این کشور در پایگاه هوایی «بزمر» با هدف پشتیبانی از عملیات نظامی، از نظر ما محکوم، غیر قابل قبول و مغایر با روابط سنتی و دوستانه دو کشور است و مناسب است دولت بلغارستان با فوریت در تصمیم اتخاذ شده تجدید نظر کند.

عراقچی با استناد به ماده ۳ قطعنامه ۳۳۱۴ مجمع عمومی سازمان ملل متحد درباره تعریف تجاوز، تصریح کرد: «در اختیار قرار دادن قلمرو یک دولت برای استفاده دولت دیگر با هدف ارتکاب عمل تجاوز علیه دولت ثالث، از مصادیق عمل تجاوز محسوب می‌شود.»

وزیر امور خارجه در پایان یادآوری کرد که جمهوری اسلامی ایران در دفاع از منافع و امنیت ملی خود در برابر هرگونه تعرض و اقدام خصمانه تردید نخواهد کرد و افزود: «قطعاً هر طرفی که به هر نحوی در ارتکاب حمله نظامی علیه ایران مشارکت کند، باید مسئولیت تبعات آن را بپذیرد.»

در این گفت‌و‌گو وزیر خارجه بلغارستان نیز با یادآوری پیشینه روابط خوب دو کشور، اظهار داشت بلغارستان قصد مشارکت در جنگ را ندارد و بر حمایت از دیپلماسی و کاهش تنش در منطقه تاکید می‌کند.

پارلمان بلغارستان هفته گذشته با استقرار موقت حداکثر هشت فروند هواپیمای سوخت‌رسان KC-۱۳۵ آمریکا و حداکثر ۲۵۰ نیروی نظامی این کشور در پایگاه هوایی بزمر برای پشتیبانی از عملیات آمریکا در خاورمیانه، از ۲۴ ژوئیه تا اول اکتبر (دوم مرداد تا دوم مهر) موافقت کرده است.