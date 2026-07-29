شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی با صدور بیانیه‌ای، تجاوز نظامی ائتلاف امریکایی ـ سعودی به خاک عراق و حمله به مواضع نیرو‌های مقاومت حشدالشعبی را به شدت محکوم کرد و این اقدام را نقض آشکار حاکمیت ملی، تعرض به تمامیت ارضی عراق و دهن‌کجی صریح به قواعد و قوانین بین‌المللی دانست.

در این بیانیه آمده است تجاوز آشکار و وحشیانه ائتلاف امریکایی ـ سعودی به مواضع حشدالشعبی، بار دیگر نقاب از چهره سلطه‌طلب، کینه‌توز و جنگ‌افروز استکبار جهانی و هم‌پیمانان منطقه‌ای آن برداشت و نشان داد امریکا همچنان با توسل به اقدامات نظامی، در پی تحمیل اراده خود بر ملت‌های منطقه است.

شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی با اشاره به شرایط منطقه، این حمله را واکنشی منفعلانه و تلاشی مذبوحانه برای انتقام‌گیری از مردم عراق توصیف کرد و افزود: ملت عراق، به‌ویژه پس از تشییع میلیونی و تاریخی پیکر مطهر قائد شهید امت، همبستگی عمیق و گسست‌ناپذیر خود با ملت ایران را به نمایش گذاشتند و بار دیگر ثابت کردند که عراق یکی از اصلی‌ترین ارکان جبهه پرافتخار مقاومت به شمار می‌رود.

در ادامه با بیان اینکه حشدالشعبی بخشی از ساختار رسمی، قانونی و دفاعی عراق است، آمده: نیرو‌های سرافراز حشدالشعبی، بازوان پرتوان امت اسلامی و از ارکان قدرتمند محور مقاومت هستند که در هم‌پیمانی راهبردی با جبهه حق، از عزت و کرامت ملت‌های منطقه در برابر تروریسم تکفیری و مداخلات بیگانگان دفاع می‌کنند؛ از این رو، تعرض به این نیروها، تعرض به کل پیکره امت اسلامی و اراده ملت‌های آزاده منطقه محسوب می‌شود.

شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی ضمن ادای احترام به مقام شامخ شهدا و ابراز همدردی با خانواده‌های شهیدان و مجروحان این حمله، تجاوز نظامی امریکا و عربستان را به شدت محکوم و تأکید کرده است: سیاست‌های جنگ‌افروزانه امریکا و همراهی رژیم‌های وابسته منطقه‌ای، نتیجه‌ای جز تعمیق کینه و نفرت ملت‌ها از مستکبران و تسریع روند افول قدرت‌های متجاوز نخواهد داشت.

در بخش دیگری از این بیانیه، از سازمان‌های بین‌المللی و مجامع حقوقی خواسته شده است که در برابر روند خطرناک نقض حاکمیت کشور‌ها و اقدامات قلدری‌آمیز استکبار جهانی سکوت نکنند و با ایفای مسئولیت تاریخی خود، این جنایات را افشا و محکوم کنند.

شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی در پایان با تأکید بر اینکه جبهه منسجم و متراکم مقاومت اسلامی ریشه در ایمان، عزت و اراده خلل‌ناپذیر ملت‌ها دارد، تصریح کرد این‌گونه تجاوز‌های کینه‌توزانه نه تنها موجب تضعیف محور مقاومت نخواهد شد، بلکه خون پاک مجاهدان، درخت عزت، استقلال و مبارزه با استکبار را تنومندتر ساخته و پیوند امت اسلامی را مستحکم‌تر خواهد کرد.