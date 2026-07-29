کد خبر: 1371693
لینک کپی شد
تاریخ انتشار: ۰۷ مرداد ۱۴۰۵ - ۲۳:۰۰
سیاست » اخبار کلی
مصطفی قربانی

استیصال راهبردی امریکا در برابر ایران 

1 کیفیت کنش‌گری امریکا در قبال ایران نشان می‌دهد که این کشور قادر به حل مسئله با ایران نیست، زیرا نه می‌تواند بر ایران غلبه نظامی داشته باشد و نه می‌تواند در مذاکرات مسئله را حل کند.

کیفیت کنش‌گری امریکا در قبال ایران نشان می‌دهد که این کشور قادر به حل مسئله با ایران نیست، زیرا نه می‌تواند بر ایران غلبه نظامی داشته باشد و نه می‌تواند در مذاکرات مسئله را حل کند. در این میان، هراس بنیادین امریکا آن است که در صورت ناتوانی در غلبه بر ایران، هژمونی بین‌المللی‌اش به‌صورت ترمیم‌ناپذیر ترک برمی‌دارد. بر این اساس، امریکا تلاش می‌کند به هر نحو ممکن، مسئله ایران را به‌صورت یکجانبه فیصله دهد. از جمله اقدامات امریکا در این زمینه، علاوه بر تداوم حملات هوایی به زیرساخت‌های ایران در خلیج فارس و تنگه هرمز، تلاش برای تشکیل ائتلافی از کشور‌های هم‌پیمان است که البته تاکنون ناموفق بوده است و اتفاقاً همین عدم‌موفقیت نیز بخشی از واقعیت افول هژمونی امریکا در سطح نظام بین‌الملل می‌باشد. 
در نقطه مقابل، ایران ابتدا تلاش کرد تا با ضربات زیر آستانه و تداوم مقاومت فعال، اراده راسخ خود برای ورود به جنگ را برای دشمن ترسیم کند تا خطای محاسباتی دشمن در قبال ایران اصلاح شود، اما اکنون با تشدید اقدامات دشمن، هم پایگاه‌ها و منافع دشمن در کشور‌های منطقه درهم‌کوبیده شده و هم اساساً راهبرد جنگی ایران تغییر کرده است؛ بدین ترتیب که ایران اخیراً با تشخیص سویه‌های شکل‌گیری تهدید در اردن، به محل تجمیع تجهیزات امریکایی در پایگاه موفق‌السلطی به‌صورت پیش‌دستانه حمله کرد و همچنین، در برابر موضع ترامپ مبنی بر برداشت از دارایی‌های بلوکه‌شده ایران به نفع طرف‌های خسارت‌دیده در جنگ، سخنگوی قرارگاه مرکزی خاتم‌الانبیا اعلام کرد که هر طرفی این دارایی‌ها را دریافت کند، اجازه عبور از تنگه هرمز را نخواهد داشت. در همین زمینه، طی بیانیه‌ای اعلام شد که هرگونه مزاحمت برای عبور ناوگان مرتبط با ایران در دریای عمان و خلیج فارس، با واکنش قاطع ایران مواجه خواهد شد؛ هشداری که به‌معنای تلاش ایران برای واکنش قاطع در برابر محاصره دریایی امریکا تلقی می‌شود. 
مجموع مواضع و کنش‌های ایران در برابر امریکا در روز‌های اخیر از جمله حملات گسترده به پایگاه‌های امریکا، حمله پیش‌دستانه به پایگاه موفق‌السلطی در اردن، هشدار نسبت به مقابله با تداوم محاصره دریایی ایران و... نشان می‌دهد که ایران با تغییر راهبرد جنگی خود به حالت تهاجمی و پیش‌دستانه درصدد سرکوب تهدید‌ها علیه خود پیش از عملی شدن آنها است و این نشان از آن دارد که برای طرف مقابل، دیگر در به پاشنه سابق نمی‌چرخد و ایران دیگر اجازه شکل‌گیری و عملی شدن تهدید‌ها علیه خود را نخواهد داد. این در حالی است که واقعیت‌های میدانی حکایت از استیصال امریکا و به‌بن‌بست رسیدن راهبرد جنگی آن در برابر ایران دارد. با این حال، یک سؤال اساسی آن است که چرا راهبرد جنگی امریکا در برابر ایران به بن‌بست رسیده است؟ در پاسخ می‌توان به چند نکته اشاره کرد: 
۱. امریکا همواره در تلاش برای غلبه بر دیگر کشورها، با تشکیل ائتلافی از هم‌پیمانان عمل کرده است که تاکنون با وجود تلاش‌های فراوان، ناتوان از تشکیل ائتلافی علیه ایران بوده است. 
۲. امریکا تاکنون تنها بر کشور‌هایی غلبه یافته که مقاومت را کنار گذاشته‌اند مانند عراق در دوره صدام و کشور‌هایی که در مقابل امریکا مقاومت کرده‌اند، این کشور را ناکام گذاشته‌اند مانند ویتنام. 
۳. امریکا بر کشور‌هایی غلبه یافته است که از سطح محدودی از قدرت و توانایی به‌ویژه در حوزه دفاعی برخوردار بوده‌اند، اما اکنون با ایرانی قوی مواجه است که قدرتش به‌ویژه در حوزه دفاعی، درون‌زا می‌باشد. 
با توجه به آنچه گفته شد، شرط موفقیت در برابر امریکا، علاوه بر پیگیری راسخ راهبرد مقاومت و توسعه توانایی‌های دفاعی بومی، جلوگیری از تشکیل ائتلاف ضدایرانی از سوی امریکا با توجه به ابزارهایی، چون کنترل تنگه هرمز و ابزار‌های مشابه است.

منبع: روزنامه جوان
برچسب ها: امریکا ، ایران ، جنگ
گزارش خطا
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
captcha
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
شهدای جنگ رمضان
سوگ خورشید
پربازدید ها

قتل پرستار شیرازی به‌دست همکارش

هنگام شهادت پشت میز خدمت بود

برنامه مرحله نهایی لیگ ملت‌های والیبال ۲۰۲۶

قرعه‌کشی بیست‌وششمین دوره رقابت‌های لیگ برتر فوتبال/ زمان دربی مشخص شد

آنها که پلیس را بستند و سوزاندند مجازات شدند

از اول صفر بیش از ۷۰۰ هزار زائر حسینی وارد عراق شدند

نتانیاهو: با ترامپ درباره ایران اتفاق نظر داریم

جنایت‌کاران حادثۀ تروریستی ملک‌شهر اصفهان اعدام شدند

مخبر: تنگه هرمز حریم بلامنازع ماست

پادوی حقیر نتانیاهو!

اعتراف مزدور اینترنشنال به واقعیتی که ۷ ماه انکار شد!

تنها هدف آمریکا امنیت اسرائیل است!

تا می‌توانید تابوت آماده کنید!

«تیم» بودن درس بزرگ اسپانیا به فوتبال

حدادعادل: پیوند حقیقی مردم و رهبری با ایمان شکل می‌گیرد

سوله های مهمات و برج مراقبت ناوگان پنجم دریایی آمریکا به آتش کشیده شد

نظم ایرانی در تنگه هرمز

بازنگری در نسخه تأمین مالی دولت

تقویت تأمین مالی راهکار رونق بازار مسکن

واشنگتن‌پست: شوک تازه گرانی بنزین در آمریکا؛ این بار اوضاع فرق می‌کند!

جنگ با ایران، احمقانه‌ترین تصمیم آمریکا

ایران چگونه گره اتصال پایگاه‌های آمریکا را کور کرد؟

امضای ۴ موافقت‌نامه و یادداشت‌تفاهم همکاری میان جمهوری اسلامی ایران و عراق

محکومیت صدور مجوز استفاده آمریکا از پایگاه‌های انگلیس علیه ایران

بازی‌آتش‌بس جدید برای باز کردن تنگه هرمز! 

سرقت از زنان با چای مسموم + گفت‌وگو با متهم

بسته شدن مرز عبدلی کویت پس از انفجار در گذرگاه مرزی با عراق

قیمت طلا و سکه امروز یک مرداد؛ سکه در مرز ۱۸۹ میلیون تومان

استقبال رسمی پزشکیان از نخست‌وزیر عراق

بدون شرح

خنجر یمنی از روبه‌رو!

این‌بار فرصت نمی‌گیرید

 آخر جنگ چه خواهد شد؟!

رویکرد زیاده خواهانه آمریکا با برخورد مقتدرانه ایران مواجه شد

جنگ ترامپ را می‌خورد!

حمله به شلمچه تعرض به مسیر زائران اربعین حسینی است

نقشه ایرانی جنگ و مذاکره

آتش‌بس فرصت ما شد نه امریکا

دام جنگ

اخلال یک‌چهارمی نفت جهان

بخشش قاتل به احترام اربعین

بهترین بازیکن جام جهانی زیر تیغ جراجی

سه نفتکش متخلف مورد اصابت قرار گرفت و متوقف شد

بزرگ‌ترین آرزوی پسرم نابودی دشمنان ایران بود

زمان را به ترامپ نفروشیم

گفتگوی تلفنی عراقچی و وزیر امور خارجه اوکراین

شکار ۵۰ ریپر در آسمان و زمین/ پهپاد اروپایی در دام تیپ ۴۸ فتح نزسا

آغاز پایان پیمانکاران شرکتی

پایان پیمانکاری برای نیرو‌های شرکتی/ قرارداد مستقیم در راه است

بازار اوراق جهانی زیر فشار نفت؛ نگرانی سرمایه‌گذاران از بازگشت تورم

سبک زندگی- همه
پیشنهاد سردبیر
بازتاب روزنامه جوان ۷ مرداد در شبکه خبر
به استقبال لیگ برتر فوتبال/ شروع فصل حرص و جوش! 
نسخه جدید قبوض گاز با رویکرد مدیریت مصرف رونمایی می‌شود
بیاناتی از رهبر شهید در باب تقوا/ «بی‌تقوایی» یک ملت را به زانو درمى‌آورد
گفت‌وگو با خانواده یکی از شهدای جنگ رمضان/ هنگام شهادت پشت میز خدمت بود
جنگ ترامپ را می‌خورد!
اخلال یک‌چهارمی نفت جهان
بخشش قاتل به احترام اربعین
سینمای ایران به فیلم‌های متوسط راضی است!
 آخر جنگ چه خواهد شد؟!
تکرار عاشورا از دزفول و خرمشهر تا میناب 
یادکردی از برادران شهید مظفر / ۶ پسر خانواده مظفر در مرصاد جنگیدند
صدایم را در زندان بلند کردم تا دل‌های ترسان را آرامش بخشم! 
رتبه ۳ آزمون دکترا در امتحان شهادت قبول شد 
گفت‌وگو با پدر یکی از شهدای جنگ رمضان/ آرزوی پسرم نابودی دشمنان ایران بود
آموزش و پرورش
پهلوی‌ها-همه
آخرین اخبار