جوان آنلاین: در حالی که حفظ انسجام داخلی و جلوگیری از ایجاد التهاب در جامعه به یکی از اولویتهای اصلی دولت تبدیل شده است، معاون اول رئیسجمهور با صریحترین هشدار خود به اعضای کابینه و دستگاههای اجرایی، هرگونه رسانهای کردن اختلافات داخلی، اقدام خودسرانه و تصمیمگیری برخلاف سیاستهای دولت و منافع ملی را خط قرمز اعلام کرد و تأکید داشت که دولت در برخورد با اینگونه اقدامات هیچ تعارفی ندارد و در صورت لزوم تا عزل عالیترین مقام دستگاه متخلف پیش خواهد رفت؛ موضعی که همزمان با تأکید بر امیدآفرینی، روایتسازی منسجم و آمادگی دولت برای همه شرایط، از عزم دولت برای صیانت از وحدت و سرمایه اجتماعی کشور حکایت دارد.
دکتر محمدرضا عارف این سخنان را در جلسه شورای عالی انرژی مطرح کرد؛ نشستی که محور اصلی آن بررسی راهکارهای مدیریت مصرف انرژی و تأمین نیاز بخشهای صنعت، کشاورزی و خانگی بود. وی مدیریت مصرف را لازمه استمرار تولید در کشور دانست و تأکید کرد تحقق این هدف نیازمند تصمیمگیری با نگاه جامع، وحدت رویه و هماهنگی کامل میان همه دستگاههای مسئول است.
به گزارش پایگاه اطلاعرسانی دولت، معاون اول رئیسجمهور با اشاره به ضرورت اجماع میان اعضای کابینه گفت: وزرا باید در تصمیمگیریهای خود منافع همه بخشهای کشور را مدنظر قرار دهند و حتی برای بدترین سناریوهای احتمالی نیز برنامهریزی داشته باشند. به گفته وی، دولت نیز آماده است اختیارات لازم را برای اجرای برنامههای مدیریت مصرف انرژی در اختیار دستگاههای مسئول قرار دهد.
با این حال، مهمترین بخش سخنان عارف به موضوع انسجام درونی دولت اختصاص داشت. وی تأکید کرد هرگونه اختلافنظر میان دستگاههای اجرایی باید صرفاً در چارچوب دولت و با حضور رئیسجمهور بررسی و حلوفصل شود و هیچ دستگاهی مجاز نیست علیه دستگاه دیگر اقدام کند یا خارج از سازوکار دولت، تصمیمی مغایر با سیاستهای مصوب اتخاذ کند.
او با لحنی قاطع هشدار داد: اگر وزیر یا دستگاهی اختلافات داخلی را به رسانهها و افکار عمومی منتقل کند، به گونهای که موجب نگرانی، التهاب یا تشویش در جامعه شود یا اقدامی برخلاف نظر دولت و منافع ملی انجام دهد، دولت بدون هیچگونه اغماض برخورد خواهد کرد و تا عزل عالیترین مقام آن دستگاه پیش خواهد رفت.
تأکید بر وحدت و هماهنگی، در سخنان عارف در دیدار با مدیران روابطعمومی دستگاههای اجرایی نیز برجسته بود. وی روابطعمومیها را بازوی امیدآفرینی و تقویت سرمایه اجتماعی دانست و گفت: مأموریت آنها صرفاً تبلیغ عملکرد مدیران نیست، بلکه باید با ارائه اطلاعات دقیق، مستند و بهدور از اغراق، اعتماد عمومی را تقویت کنند. عارف همچنین ارائه آمارهای متناقض از سوی دستگاههای مختلف را از عوامل کاهش اعتماد عمومی برشمرد و خواستار شکلگیری روایتی واحد و هماهنگ از عملکرد دولت شد.
معاون اول رئیسجمهور با اشاره به اینکه دولت چهاردهم از نخستین روز فعالیت خود با شرایط جنگی روبهرو بوده، گفت: دولت برای اداره کشور در شرایط جنگ برنامهریزی کرده بود، اما همزمان تلاش کرد جامعه وارد فضای جنگی نشود؛ راهبردی که به گفته وی با همراهی روابطعمومیهای دستگاهها دنبال شد و موجب شد مردم پیش از جنگ ۱۲ روزه و حتی در جریان آن، آرامش خود را حفظ کنند و با تصمیمات دولت همراه باشند.
وی در ادامه، همراهی مردم، صداقت، اجماعسازی و ارتباط نزدیک رئیسجمهور و اعضای دولت با «امام شهید» را از عوامل موفقیت دولت دانست و با اشاره به انتقادها درباره یادداشت تفاهم ایران و امریکا اظهار کرد: حتی برخی منتقدان دولت نیز این تفاهم را دستاوردی مهم برای کشور میدانند، اما ضعف در تبیین دستاوردها باعث شده مخالفان روایت خود را در فضای رسانهای غالب کنند. از همین رو، وی از روابطعمومیها و رسانههای حامی دولت خواست روایت نخست را به افکار عمومی ارائه دهند و در تبیین عملکرد دولت فعالتر عمل کنند.
عارف همچنین با اشاره به عملکرد دولت در دو جنگ اخیر گفت: دولت متناسب با شرایط کشور، علاوه بر اختیارات قانونی، از اقتدار خود نیز برای حل مسائل استفاده کرد؛ به گونهای که در جریان جنگ ۱۲ روزه، ظرفیت خروج کالا از گمرکات کشور دو برابر شد. وی تأکید کرد هرگاه کشور با شرایط بحرانی مواجه شود، دولت بار دیگر از همین اقتدار برای مدیریت امور استفاده خواهد کرد.
معاون اول رئیسجمهور با بیان اینکه دشمن در جنگ با ایران به اهداف اعلامی خود دست نیافت، نسبت به آینده ابراز خوشبینی کرد و توسعه فناوریهای راهبردی، کاهش مشکلات معیشتی مردم و مقابله با گرانفروشی را از مهمترین اولویتهای دولت در ادامه مسیر برشمرد. وی افزود: دولت برای همه سناریوهای پیشرو آمادگی کامل دارد؛ اگر جنگی تحمیل شود، با اقتدار از کشور دفاع خواهد کرد و اگر توافقی حاصل شود، برنامههای توسعه در شرایط عادی ادامه مییابد. به گفته عارف، در هر دو حالت، مسئولیت اصلی دولت حفظ آرامش، امید و سرمایه اجتماعی مردم است.
وی در پایان نیز با تأکید بر ضرورت حفظ سرمایه اجتماعی شکلگرفته پس از جنگ رمضان، از دستگاههای اجرایی خواست برای هفته دولت، گزارشی واحد، مستند و هماهنگ از عملکرد، چالشها و دلایل آنها ارائه کنند تا از چندصدایی در اطلاعرسانی جلوگیری شده و تصویری منسجم از عملکرد دولت در اختیار افکار عمومی قرار گیرد.