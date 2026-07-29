مقام روسیه در امور دریای خزر حمله اوکراین به کشتی ایرانی را محکوم کرد

جوان آنلاین: "کاظم جلالی"، سفیر جمهوری اسلامی ایران در روسیه، امروز چهارشنبه ۷ مرداد با "نیکلای اوداویچنکو"، نماینده ویژه فدراسیون روسیه در امور دریای خزر، در محل وزارت امور خارجه این کشور دیدار و گفت‌و‌گو کرد.

به گزارش تسنیم، در این نشست، طرفین با اشاره به مناسبات حسنه فی‌مابین، آخرین تحولات منطقه‌ای را با تمرکز بر مسائل دریای خزر و برنامه‌های آتی پنج کشور ساحلی بررسی کردند.

محور کلیدی این رایزنی‌ها، بررسی اقدام غیرقانونی و جنایت‌کارانه رژیم اوکراین در حمله به شناور تجاری ایرانی در دریای خزر و پیامد‌های مخرب و خطرناک این اقدام تجاوزکارانه بود.

طرفین ضمن مثبت و سازنده ارزیابی کردن سطح همکاری‌های دو کشور در حوضه خزر، بر تداوم رایزنی‌های دوجانبه و چندجانبه تاکید کردند.

تقویت همکاری در مدیریت منابع زنده، حفظ محیط زیست، مبارزه با قاچاق مواد مخدر، ارتقای امنیت دریایی، توسعه حمل‌ونقل، ترانزیت، تجارت و همچنین ممانعت از حضور نیرو‌های بیگانه در دریای خزر، از مهم‌ترین توافقات این دیدار بود.