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تاریخ انتشار: ۰۷ مرداد ۱۴۰۵ - ۱۸:۲۶
بين‌الملل » اخبار كلی

شورای امنیت ملی عراق حمله آمریکا و عربستان به الحشد الشعبی را محکوم کرد

1 شورای امنیت ملی عراق با انتشار بیانیه‌ای ضمن محکوم کردن حملات بامداد چهارشنبه آمریکا و عربستان سعودی به مقر‌های الحشد الشعبی در این کشور، تاکید کرد که شورای امنیت ملی عراق تصمیم گرفته است، طرح امنیتی جامعی را برای مقابله با هرگونه نقض حاکمیت عراق تدوین کند.

جوان آنلاین: به نقل از الجزیره، شورای امنیت ملی عراق در این بیانیه تاکید کرد که تجاوز امروز در حالی صورت گرفت که دولت در حال تحقیق پیرامون ادعا‌های مطرح‌شده درباره هدف قرار گرفتن خاک عربستان سعودی است.

به گزارش ایرنا، بیانیه شورای امنیت ملی عراق می‌افزاید که شورای امنیت ملی آن کشور تصمیم گرفت طرح امنیتی جامعی را برای مقابله با هرگونه نقض حاکمیت عراق تدوین کند.

در این بیانیه همچنین آمده است: وزارت امور خارجه عراق موظف شده است طبق حقوق بین‌الملل برای مستندسازی این وضعیت و تثبیت حقوق آن کشور اقدام کند.

بیانیه شورای امنیت ملی عراق عراق خاطرنشان کرده است: برخورد با این تجاوزات، مسئولیت انحصاری دولت آن کشور و نهاد‌های قانون اساسی آن است و هیچ‌کس دیگری در آن سهم ندارد.

این بیانیه می‌افزاید: دولت از اول روز پذیرش مسئولیت، تقویت حاکمیت قانون و چارچوب‌بندی فعالیت‌های امنیتی در درون نهاد‌های دولتی را آغاز کرده است.

شورای امنیت ملی عراق در این بیانیه همچنین از طرف‌های مختلف خواسته است «به مسیری که بی‌ثباتی منطقه را تشدید کرده و طرح دولت برای اجرای قانون را تضعیف می‌کند، کشیده نشوند».

 عربستان و آمریکا بامداد امروز (چهارشنبه) در حملاتی مشترک، مواضع حشد الشعبی را در برخی شهر‌های عراق هدف حملات خود قرار دادند که این حملات تبعات و واکنش‌های زیادی در داخل و خارج عراق داشته است.

این حملات هوایی، بازتاب زیادی در منطقه و جهان داشته و با واکنش تند عراقی‌ها مواجه شده است.

در همین رابطه، «هادی العامری» دبیرکل سازمان بدر عراق در بیانیه‌ای گفت: «تجاوز غیرقابل توجیه عربستان با پشتیبانی جنگنده‌های آمریکایی به حاکمیت و نیرو‌های مسلح عراق و هدف قرار دادن مقر‌های حشدالشعبی که منجر به شهادت و مجروح شدن تعدادی از قهرمانان این سازمان شد را به شدت محکوم می‌کنیم.»

وی افزود: «از دولت عراق می‌خواهیم که موضعی قاطع در برابر این دست درازی و تجاوز به حاکمیت عراق و هدف قرار دادن نیرو‌های قهرمان عراق اتخاذ کند؛ نیرو‌هایی که نقشی اساسی در تحقق ثبات و امنیت در کشور داشتند و همچنان بقایای گروهک تروریستی داعش را تعقیب می‌کنند.»

دفتر سیاسی جنبش انصارالله یمن حملات مشترک آمریکا و عربستان به عراق را نقض حاکمیت عراق و مغایر با قوانین بین‌المللی دانست و بر حق بغداد برای پاسخ به این حملات تأکید کرد.

دفتر سیاسی جنبش انصارالله یمن در بیانیه‌ای حملات مشترک آمریکا و عربستان به عراق را بشدت محکوم کرد.

در این بیانیه آمده است که این حملات اقدامی «غیرقانونی، بزدلانه و مغایر با تمامی قوانین و معاهدات بین‌المللی» است.

برچسب ها: شورای امنیت ملی عراق ، آمریکا ، حشدالشعبی
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