جوان آنلاین: به نقل خبرگزاری الجزیره، دفتر کنترل داراییهای خارجی وزارت خزانهداری آمریکا (OFAC) اعلام کرد که تحریمهای جدیدی علیه چند نفتکش و نهاد مرتبط با ایران اعمال کرده است.
بر اساس گزارش راشا تودی، تحریمهایی از سوی وزارت خزانهداری آمریکا علیه ۸ کشتی و ۱۰ نهاد به بهانه فعالیتهای مرتبط با ایران اعمال شده است.
وزارت خزانهداری آمریکا در اقدامی متناقض با ادعای تمایل این کشور به طی مسیرهای دیپلماتیک با ایران، در وبگاه خود در این خصوص ادعا کرد: امروز، دفتر کنترل داراییهای خارجی (OFAC) وزارت خزانهداری آمریکا اقدامات بیشتری را علیه تلاشهای ایران برای کسب درآمد از تنگه هرمز و سرپا نگه داشتن اقتصاد تهران انجام داد.
در بیانیه ریاکارانه این دفتر علیه تهران ادعا شده است: ۲ شرکت را که نقشی کلیدی در یک طرح اخاذی (!) تحت حمایت سپاه پاسداران انقلاب اسلامی (IRGC) ایفا میکنند، تحریم میکنیم؛ طرحی که شناورهای تجاری را مجبور به خرید «بیمه» دریایی اجباری برای عبور از این تنگه میسازد!
اسکات بسنت، وزیر خزانهداری آمریکا نیز مدعی شد: OFAC با اعمال تحریم علیه چندین شناور که نفت خام و محصولات پتروشیمی ایران را حمل میکردند، در حال تقویت تلاشهای ایالات متحده برای رهگیری و توقیف محمولهها و تشدید فشار بر صادرات انرژی ایران است!
این در حالیست که دولت آمریکا از سویی به رسانهها اعلام میکند که خواستار استفاده از ابزارهای دیپلماتیک برای گفتوگو با ایران است و از سوی دیگر، تحریمهایی را علیه تهران وضع میکند؛ اقدامات ریاکارانهای که به جهانیان اثبات میکند که واشنگتن هرگز به دنبال گفتوگو نیست.