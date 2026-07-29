جوان آنلاین: رسانه‌های افغانستانی اعلام کردند که پهپاد‌های احتمالا پاکستانی امروز در آسمان ولایت «پکتیا» در شرق افغانستان از ساعت ۱۰ صبح به وقت محلی پرواز کرده‌اند.

به گزارش تسنیم، منابع ادعا کرده‌اند که نیرو‌های طالبان پس از مشاهده این هواپیماها، با سلاح‌های سبک و سنگین به سوی آنها شلیک کرده‌اند.

این گزارش‌ها در حالی منتشر شده است که روز گذشته نیز ادعا‌هایی درباره گشت‌زنی پهپاد‌های پاکستان در آسمان ولایت «خوست» مطرح شده بود.

مقامات محلی طالبان در پکتیا و خوست تاکنون درباره این گزارش‌ها واکنشی نشان نداده‌اند.

در ماه‌های گذشته نیز گزارش‌هایی درباره پرواز پهپاد‌های ناشناس در آسمان برخی مناطق افغانستان منتشر شده بود. مقام‌های طالبان در مواردی اعلام کرده بودند که این پهپاد‌ها از خاک پاکستان وارد حریم هوایی افغانستان شده‌اند.

این ادعا‌ها در شرایطی مطرح می‌شود که روابط کابل و اسلام‌آباد طی سال‌های اخیر با تنش‌های امنیتی همراه بوده است. پاکستان بار‌ها طالبان افغانستان را متهم کرده که به اعضای تحریک طالبان پاکستانی اجازه فعالیت از خاک افغانستان را می‌دهد؛ اتهامی که حکومت طالبان رد کرده و تأکید کرده است اجازه استفاده از خاک افغانستان علیه هیچ کشوری را نخواهد داد.