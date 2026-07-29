جوان آنلاین: روابط عمومی ارتش پاکستان عصر امروز با صدور بیانیهای اعلام کرد که شیخ جارح جابر الاحمد الصباح با سید عاصم منیر رئیس نیروهای دفاعی و فرمانده ارتش پاکستان دیدار کرد.
به گزارش ایرنا، وی همچنین با شهباز شریف نخست وزیر پاکستان دیدار کرد.
شریف در این جلسه اظهار داشت: پاکستان نقش خود را به عنوان یک میانجی و تسهیلگر صادق در تلاشهای صلح منطقهای ایفا میکند.
در دیدار وزیر خارجه کویت با عاصم منیر، مسائل مربوط به منافع مشترک، امنیت منطقهای و گامهایی برای تقویت بیشتر همکاریهای دوجانبه مورد بحث قرار گرفت.
طرف کویتی، از آنچه حمایت پایدار پاکستان و سهم سازنده آن در صلح و ثبات منطقهای خواند، قدردانی کرد.
عاصم منیر نیز بر تعهد پاکستان به کویت تأکید کرد و افزود که هر دو کشور دیدگاه مشترکی برای صلح و رفاه منطقهای دارند.
وزیر امور خارجه کویت شب گذشته وارد اسلامآباد شد و امروز در اولین جلسه کاری خود با سناتور محمد اسحاق دار معاون نخست وزیر و وزیر پاکستان دیدار کرد.
وزارت امور خارجه پاکستان در بیانیه خود گفت: دو طرف ضمن بررسی طیف کاملی از روابط دوجانبه در مورد تحولات خاورمیانه، فلسطین و راههای تقویت بیشتر همکاری در حوزههای تجاری، سرمایهگذاری، انرژی، کار، کشاورزی، فناوری اطلاعات، بهداشت، معدن و مواد معدنی، دفاع و مشارکت اقتصادی گستردهتر بحث و گفتوگو کردند.
آنان توافق کردند که از طریق افزایش ارتباطات نهادی و تبادل نظرهای منظم در سطح بالا، همکاریهای دوجانبه را نهادینهتر کنند.
وزرای خارجه پاکستان و کویت همچنین بر تعهد متقابل برای هماهنگی و همکاری نزدیک در مجامع چندجانبه تاکید کردند.