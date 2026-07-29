نتانیاهو از دیدار با زلنسکی در واشنگتن خودداری کرد

روزنامه هاآرتص به نقل از منابع آگاه گزارش داد که «بنیامین نتانیاهو»، نخست‌وزیر اسرائیل در جریان سفر خود به آمریکا از دیدار با «ولودیمیر زلنسکی»، رئیس‌جمهور اوکراین در واشنگتن خودداری کرده است.

جوان آنلاین: تیم زلنسکی تلاش کرد با دفتر نتانیاهو تماس بگیرد و برای برگزاری این دیدار هماهنگی انجام دهد، اما طرف اسرائیلی پاسخی به این درخواست نداد.

به گزارش ایسنا، «دونالد ترامپ»، رئیس‌جمهور آمریکا نیز در شبکه اجتماعی تروث سوشال اعلام کرد که به‌صورت جداگانه دیدار‌های بسیار خوبی با زلنسکی و نتانیاهو داشته و در این دیدار‌ها درباره موضوعات متعددی گفت‌و‌گو شده است.

نتانیاهو و زلنسکی هر دو برای شرکت در مراسم خاکسپاری سناتور «لیندسی گراهام» به آمریکا سفر کرده بودند. این دو، پیش از آغاز مراسم، برای مدت کوتاهی در حال گفت‌و‌گو با یکدیگر دیده شدند.