کد خبر: 1371655
لینک کپی شد
تاریخ انتشار: ۰۷ مرداد ۱۴۰۵ - ۱۷:۴۶
جامعه » اخبار كلی

استقرار ۱۲۵ خودروی امدادی هلال احمر در مسیر اربعین

1 فرمانده قرارگاه اربعین هلال‌احمر از استقرار ۱۲۵ دستگاه خودروی امدادی و لجستیکی هلال احمر در عراق خبر داد.

جوان آنلاین: فرمانده قرارگاه مرکزی اربعین حسینی جمعیت هلال‌احمر در دیدار با سرکنسول جمهوری اسلامی ایران در نجف اشرف، با تشریح آخرین اقدامات انجام‌شده برای ارائه خدمات درمانی به زائران اربعین، از آمادگی کامل این جمعیت برای خدمت‌رسانی در مسیر‌های تردد زائران خبر داد.

به گزارش تسنیم، سید علی مرعشی با اشاره به آغاز زودهنگام عملیات اربعین اظهار کرد: با وجود اینکه زمان رسمی آغاز مأموریت‌ها پنجم ماه صفر اعلام شده بود، تیم‌های راه‌انداز جمعیت هلال‌احمر پیش از آغاز ماه صفر در عراق مستقر شدند تا تمامی زیرساخت‌های لازم برای راه‌اندازی مراکز درمانی، انتقال تجهیزات و هماهنگی با دستگاه‌های ذی‌ربط فراهم شود.

فرمانده قرارگاه مرکزی اربعین حسینی جمعیت هلال‌احمر افزود: امسال در مجموع ۱۸۰ موکب درمانی در شهر‌های نجف اشرف، کربلای معلی، کاظمین، سامرا، بلد، مسیر پیاده‌روی اربعین، کوت و همچنین گذرگاه‌های مرزی از جمله شلمچه و خانقین فعال شده‌اند. این مراکز بر اساس سطح خدمات، به‌گونه‌ای ساماندهی شده‌اند که خدمات تخصصی و فوق‌تخصصی توسط مراکز درمانی هلال‌احمر ارائه می‌شود و موکب‌های مردمی نیز با حمایت دارویی و پشتیبانی این جمعیت به زائران خدمت‌رسانی می‌کنند.

وی با بیان اینکه روند انتقال دارو و تجهیزات پزشکی نسبت به سال‌های گذشته تسهیل شده است، گفت: تمامی دارو‌های مورد نیاز عملیات اربعین به‌طور کامل تأمین و از طریق ناوگان یخچال‌دار به عراق منتقل شده است. همچنین با هماهنگی وزارت امور خارجه، مسئولان عراقی و سایر دستگاه‌های مرتبط، مجوز‌های لازم برای ورود دارو، تجهیزات و ناوگان امدادی بدون مشکل صادر شد.

مرعشی با اشاره به استقرار ۱۲۵ دستگاه خودروی امدادی و لجستیکی، شامل ۹۵ دستگاه آمبولانس، خاطرنشان کرد: تمامی آمبولانس‌های به‌کارگیری‌شده در عملیات امسال از ناوگان جدید جمعیت هلال‌احمر هستند که این موضوع علاوه بر افزایش کیفیت خدمات، موجب کاهش مشکلات فنی در شرایط آب‌وهوایی عراق شده است.

وی همچنین از اختصاص ۲۲۰ میلیارد تومان دارو و تجهیزات مصرفی برای عملیات اربعین خبر داد و افزود: از این میزان، ۱۵۰ میلیارد تومان به تأمین دارو و ۷۰ میلیارد تومان به تجهیزات مصرفی اختصاص یافته و تاکنون روند خدمت‌رسانی بدون کمبود دارویی در حال انجام است.

فرمانده قرارگاه مرکزی اربعین حسینی جمعیت هلال‌احمر با اشاره به بهره‌گیری از سامانه‌های هوشمند نظارتی گفت: تمامی آمبولانس‌ها به سامانه موقعیت‌یاب (GPS) مجهز شده‌اند و مراکز درمانی هلال‌احمر در نجف، کربلا، کاظمین، سامرا و مسیر پیاده‌روی نیز به دوربین‌های نظارتی متصل هستند تا روند ارائه خدمات به‌صورت برخط از قرارگاه‌های عملیاتی رصد و مدیریت شود.

مرعشی در پایان با اشاره به روند ارائه خدمات درمانی به زائران تصریح کرد: تاکنون مراجعات عمدتاً مربوط به بیماری‌های عمومی، حوادث ترافیکی، مشکلات قلبی و برخی اعمال جراحی اورژانسی بوده و خوشبختانه با استقرار مناسب نیرو‌های درمانی، تجهیزات و ناوگان امدادی، خدمات مورد نیاز زائران بدون وقفه در حال ارائه است.

برچسب ها: هلال احمر ، عراق ، زائران اربعین حسینی
گزارش خطا
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
captcha
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
شهدای جنگ رمضان
سوگ خورشید
پربازدید ها

قتل پرستار شیرازی به‌دست همکارش

قرعه‌کشی بیست‌وششمین دوره رقابت‌های لیگ برتر فوتبال/ زمان دربی مشخص شد

کابوس تازه پنتاگون؛ راز افزایش دقت حملات موشکی ایران چیست؟

از اول صفر بیش از ۷۰۰ هزار زائر حسینی وارد عراق شدند

برنامه مرحله نهایی لیگ ملت‌های والیبال ۲۰۲۶

نتانیاهو: با ترامپ درباره ایران اتفاق نظر داریم

جنایت‌کاران حادثۀ تروریستی ملک‌شهر اصفهان اعدام شدند

مخبر: تنگه هرمز حریم بلامنازع ماست

هنگام شهادت پشت میز خدمت بود

پادوی حقیر نتانیاهو!

هشدار قاطع فرمانده نیروی هوافضای سپاه درباره عاقبت تعرض به پل‌ها و نیروگاه‌های کشور

تنها هدف آمریکا امنیت اسرائیل است!

تا می‌توانید تابوت آماده کنید!

کلنگ بمب را می‌زنید!

«تیم» بودن درس بزرگ اسپانیا به فوتبال

اعتراف مزدور اینترنشنال به واقعیتی که ۷ ماه انکار شد!

حدادعادل: پیوند حقیقی مردم و رهبری با ایمان شکل می‌گیرد

آنها که پلیس را بستند و سوزاندند مجازات شدند

حدود یک میلیون نفر همچنان از اعتبار کالابرگ تیرماه استفاده نکرده‌اند

سپاه: کاری می‌کنیم در امریکا عزای عمومی شود

دهن‌کجی فوتبال به مردم

سوله های مهمات و برج مراقبت ناوگان پنجم دریایی آمریکا به آتش کشیده شد

بازنگری در نسخه تأمین مالی دولت

نظم ایرانی در تنگه هرمز

تقویت تأمین مالی راهکار رونق بازار مسکن

خیانت به سلامت با لاغری آمپولی 

ایران چگونه گره اتصال پایگاه‌های آمریکا را کور کرد؟

واشنگتن‌پست: شوک تازه گرانی بنزین در آمریکا؛ این بار اوضاع فرق می‌کند!

جنگ با ایران، احمقانه‌ترین تصمیم آمریکا

محکومیت صدور مجوز استفاده آمریکا از پایگاه‌های انگلیس علیه ایران

امضای ۴ موافقت‌نامه و یادداشت‌تفاهم همکاری میان جمهوری اسلامی ایران و عراق

بازی‌آتش‌بس جدید برای باز کردن تنگه هرمز! 

بسته شدن مرز عبدلی کویت پس از انفجار در گذرگاه مرزی با عراق

سرقت از زنان با چای مسموم + گفت‌وگو با متهم

 نگرانی امریکا از گسترش جبهه جدید در دریای سرخ

استقبال رسمی پزشکیان از نخست‌وزیر عراق

قیمت طلا و سکه امروز یک مرداد؛ سکه در مرز ۱۸۹ میلیون تومان

خنجر یمنی از روبه‌رو!

«محفل ستاره‌ها» آغاز یک مسیر تازه در برنامه‌سازی قرآنی است

این‌بار فرصت نمی‌گیرید

تعرفه‌های رنگارنگ ترمز واردات خودرو را کشیده است 

رویکرد زیاده خواهانه آمریکا با برخورد مقتدرانه ایران مواجه شد

زمان ایستایی زائران اربعین حسینی در مرز فقط ۴ ثانیه است

حمله به شلمچه تعرض به مسیر زائران اربعین حسینی است

اقتدار کشاورزی سیستان و بلوچستان از نخلستان‌های کهن تا گلخانه‌های نوین 

آتش‌بس فرصت ما شد نه امریکا

پاسخ ایران به «کلنگ»‌زنی امریکا! 

 آخر جنگ چه خواهد شد؟!

بهترین بازیکن جام جهانی زیر تیغ جراجی

نخستین نیروگاه زمین‌گرمایی ایران به شبکه برق کشور متصل شد

سبک زندگی- همه
پیشنهاد سردبیر
بازتاب روزنامه جوان ۷ مرداد در شبکه خبر
به استقبال لیگ برتر فوتبال/ شروع فصل حرص و جوش! 
نسخه جدید قبوض گاز با رویکرد مدیریت مصرف رونمایی می‌شود
بیاناتی از رهبر شهید در باب تقوا/ «بی‌تقوایی» یک ملت را به زانو درمى‌آورد
گفت‌وگو با خانواده یکی از شهدای جنگ رمضان/ هنگام شهادت پشت میز خدمت بود
جنگ ترامپ را می‌خورد!
اخلال یک‌چهارمی نفت جهان
بخشش قاتل به احترام اربعین
سینمای ایران به فیلم‌های متوسط راضی است!
 آخر جنگ چه خواهد شد؟!
تکرار عاشورا از دزفول و خرمشهر تا میناب 
یادکردی از برادران شهید مظفر / ۶ پسر خانواده مظفر در مرصاد جنگیدند
صدایم را در زندان بلند کردم تا دل‌های ترسان را آرامش بخشم! 
رتبه ۳ آزمون دکترا در امتحان شهادت قبول شد 
گفت‌وگو با پدر یکی از شهدای جنگ رمضان/ آرزوی پسرم نابودی دشمنان ایران بود
آموزش و پرورش
پهلوی‌ها-همه
آخرین اخبار