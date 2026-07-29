استقرار ۱۲۵ خودروی امدادی هلال احمر در مسیر اربعین

جوان آنلاین: فرمانده قرارگاه مرکزی اربعین حسینی جمعیت هلال‌احمر در دیدار با سرکنسول جمهوری اسلامی ایران در نجف اشرف، با تشریح آخرین اقدامات انجام‌شده برای ارائه خدمات درمانی به زائران اربعین، از آمادگی کامل این جمعیت برای خدمت‌رسانی در مسیر‌های تردد زائران خبر داد.

به گزارش تسنیم، سید علی مرعشی با اشاره به آغاز زودهنگام عملیات اربعین اظهار کرد: با وجود اینکه زمان رسمی آغاز مأموریت‌ها پنجم ماه صفر اعلام شده بود، تیم‌های راه‌انداز جمعیت هلال‌احمر پیش از آغاز ماه صفر در عراق مستقر شدند تا تمامی زیرساخت‌های لازم برای راه‌اندازی مراکز درمانی، انتقال تجهیزات و هماهنگی با دستگاه‌های ذی‌ربط فراهم شود.

فرمانده قرارگاه مرکزی اربعین حسینی جمعیت هلال‌احمر افزود: امسال در مجموع ۱۸۰ موکب درمانی در شهر‌های نجف اشرف، کربلای معلی، کاظمین، سامرا، بلد، مسیر پیاده‌روی اربعین، کوت و همچنین گذرگاه‌های مرزی از جمله شلمچه و خانقین فعال شده‌اند. این مراکز بر اساس سطح خدمات، به‌گونه‌ای ساماندهی شده‌اند که خدمات تخصصی و فوق‌تخصصی توسط مراکز درمانی هلال‌احمر ارائه می‌شود و موکب‌های مردمی نیز با حمایت دارویی و پشتیبانی این جمعیت به زائران خدمت‌رسانی می‌کنند.

وی با بیان اینکه روند انتقال دارو و تجهیزات پزشکی نسبت به سال‌های گذشته تسهیل شده است، گفت: تمامی دارو‌های مورد نیاز عملیات اربعین به‌طور کامل تأمین و از طریق ناوگان یخچال‌دار به عراق منتقل شده است. همچنین با هماهنگی وزارت امور خارجه، مسئولان عراقی و سایر دستگاه‌های مرتبط، مجوز‌های لازم برای ورود دارو، تجهیزات و ناوگان امدادی بدون مشکل صادر شد.

مرعشی با اشاره به استقرار ۱۲۵ دستگاه خودروی امدادی و لجستیکی، شامل ۹۵ دستگاه آمبولانس، خاطرنشان کرد: تمامی آمبولانس‌های به‌کارگیری‌شده در عملیات امسال از ناوگان جدید جمعیت هلال‌احمر هستند که این موضوع علاوه بر افزایش کیفیت خدمات، موجب کاهش مشکلات فنی در شرایط آب‌وهوایی عراق شده است.

وی همچنین از اختصاص ۲۲۰ میلیارد تومان دارو و تجهیزات مصرفی برای عملیات اربعین خبر داد و افزود: از این میزان، ۱۵۰ میلیارد تومان به تأمین دارو و ۷۰ میلیارد تومان به تجهیزات مصرفی اختصاص یافته و تاکنون روند خدمت‌رسانی بدون کمبود دارویی در حال انجام است.

فرمانده قرارگاه مرکزی اربعین حسینی جمعیت هلال‌احمر با اشاره به بهره‌گیری از سامانه‌های هوشمند نظارتی گفت: تمامی آمبولانس‌ها به سامانه موقعیت‌یاب (GPS) مجهز شده‌اند و مراکز درمانی هلال‌احمر در نجف، کربلا، کاظمین، سامرا و مسیر پیاده‌روی نیز به دوربین‌های نظارتی متصل هستند تا روند ارائه خدمات به‌صورت برخط از قرارگاه‌های عملیاتی رصد و مدیریت شود.

مرعشی در پایان با اشاره به روند ارائه خدمات درمانی به زائران تصریح کرد: تاکنون مراجعات عمدتاً مربوط به بیماری‌های عمومی، حوادث ترافیکی، مشکلات قلبی و برخی اعمال جراحی اورژانسی بوده و خوشبختانه با استقرار مناسب نیرو‌های درمانی، تجهیزات و ناوگان امدادی، خدمات مورد نیاز زائران بدون وقفه در حال ارائه است.