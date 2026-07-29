درخواست زلنسکی از ترامپ برای ارسال ۳۰۰ موشک پاتریوت به اوکراین

جوان آنلاین: ولادیمیر زلنسکی در مصاحبه با آکسیوس اعلام کرد از دونالد ترامپ رئیسجمهوری آمریکا، درخواست کرده است یک «بسته اضطراری زمستانی» شامل موشکهای رهگیر سامانه پدافند هوایی پاتریوت در اختیار اوکراین قرار دهد تا این کشور بتواند از حملات روسیه به زیرساختهای انرژی خود جلوگیری کند.
به گزارش ایرنا، رئیس جمهوری اوکراین گفت در جریان نشست سران ناتو در ترکیه در اوایل ماه جاری، او و ترامپ درباره احتمال اعطای مجوز تولید موشکهای رهگیر پاتریوت به اوکراین از سوی آمریکا گفتوگو کردند؛ اقدامی که میتواند وابستگی اوکراین به ذخایر آمریکا را کاهش داده و ظرفیت تولید این موشکها را افزایش دهد.
به گفته زلنسکی، ترامپ در دیدار روز سهشنبه در کاخ سفید با پیشبرد روند اعطای مجوزهای تولید پاتریوت موافقت کرده است.
زلنسکی همچنین اعلام کرد پس از دیدار با ترامپ، با نمایندگان شرکتهای تولیدکننده موشکهای رهگیر پاتریوت دیدار و درباره این موضوع گفتوگو کرده است.
آکسیوس درباره دلیل این درخواست زلنسکی نوشت: ذخایر موشکهای رهگیر پاتریوت اوکراین تقریباً به پایان رسیده است و بدون این موشکها، این کشور قادر به مقابله با موشکهای بالستیک نیست. همین مساله باعث شد اوکراین نتواند حملات اخیر روسیه به کییف را دفع کند.
وی ادامه داد: اگر این مشکل تا پیش از زمستان برطرف نشود، حملات موشکی روسیه میتواند نیروگاههای برق اوکراین را نابود کرده، سامانههای گرمایشی میلیونها شهروند را از کار بیندازد و یک بحران انسانی ایجاد کند.
آکسیوس درباره تاثیرات تجاوز آمریکا به خاک ایران بر توانایی تسلیحاتی ایالات متحده نیز نوشت: جنگ با ایران موجب کاهش ذخایر موشکهای رهگیر پاتریوت آمریکا شده و همین مساله فروش این موشکها به اوکراین را دشوار کرده است.