روسیه از تصرف دو شهرک در استان سومی و دونتسک خبر داد

جوان آنلاین: از تاس، وزارت دفاع روسیه اعلام کرد یگان‌های گروه رزمی شمال شهرک نووایا سچ در استان سومی را تحت کنترل خود درآورده‌اند و یگان‌های گروه رزمی «مرکز» نیز شهرک سوتلویه در جمهوری خلق دونتسک را تصرف کرده‌اند.

این وزارتخانه همچنین مدعی شد نیرو‌های اوکراینی طی شبانه‌روز گذشته در مجموع حدود هزار و ۳۳۰ نفر تلفات داده‌اند. بر اساس این ادعا، بیشترین تلفات در منطقه عملیاتی گروه رزمی مرکز با حدود ۳۴۰ نفر و گروه رزمی شرق با بیش از ۳۳۰ نفر ثبت شده است.

وزارت دفاع روسیه اعلام کرد گروه رزمی «شمال» حدود ۲۰۰ نیروی اوکراینی را از میان برده و یک تانک، یک نفربر زرهی و سامانه توپخانه خودکششی بوهدانا را منهدم کرده است. این درگیری‌ها در مناطق مختلف استان‌های سومی و خارکیف رخ داده است.

وزارت دفاع روسیه همچنین مدعی شد سامانه‌های پدافند هوایی این کشور ۶ بمب هدایت‌شونده، ۴ موشک دوربرد نپتون و ۶۱۹ پهپاد اوکراینی را رهگیری و سرنگون کرده‌اند. به گفته این وزارتخانه، یک فروند هواگرد نیروی دریایی ناوگان دریای سیاه نیز یک شناور بدون‌سرنشین اوکراینی را در آب‌های دریای سیاه منهدم کرده است.