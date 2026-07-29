نتایج یک نظرسنجی شبکه سی‌ان‌ان که روز چهارشنبه منتشر شد، نشان می‌دهد ۷۳ درصد از شهروندان آمریکایی معتقدند «دونالد ترامپ» رئیس‌جمهور آمریکا درک درستی از مشکلات مردم عادی این کشور ندارد.

جوان آنلاین: بر اساس این نظرسنجی، ۶۶ درصد از پاسخ‌دهندگان بر این باورند که ترامپ منافع کشور را بر منافع شخصی خود مقدم نمی‌داند، در حالی که ۳۴ درصد گفته‌اند او چنین می‌کند.

به گزارش ایسنا، میزان رضایت کلی از عملکرد ترامپ ۳۴ درصد اعلام شده است. همچنین تنها ۱۵ درصد از شرکت‌کنندگان اعلام کرده‌اند که «به‌شدت» از عملکرد او رضایت دارند که پایین‌ترین رقم ثبت‌شده تاکنون است. در همین حال، ۵۰ درصد گفته‌اند «به‌شدت» از عملکرد او ناراضی هستند.

این نظرسنجی همچنین نشان می‌دهد حدود دو سوم پاسخ‌دهندگان معتقدند سیاست‌های ترامپ شرایط اقتصادی آمریکا را بدتر کرده و تصمیمات او درباره اقدام نظامی علیه ایران نیز به ایالات متحده آسیب زده است.

علاوه بر این، ترامپ پایین‌ترین میزان رضایت را در نحوه مدیریت تورم، وضعیت ایران و قیمت بنزین به دست آورده است؛ به‌طوری که میزان تایید عملکرد او در این حوزه‌ها به‌ترتیب ۲۵ درصد، ۲۸ درصد و ۲۱ درصد بوده است.

این نظرسنجی بین ۲۳ تا ۲۷ ژوئیه و با مشارکت ۱۲۲۵ بزرگسال آمریکایی انجام شده است.