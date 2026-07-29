فرمانده سنتکام اذعان کرده است که ویدئو‌های تلفن همراه که به صورت آنلاین به اشتراک گذاشته می‌شوند، می‌توانند به ایران در هدف قرار دادن پایگاه‌های آمریکایی کمک کنند.

جوان آنلاین: به نقل از رویترز، برد کوپر، رئیس فرماندهی مرکزی آمریکا موسوم به سنتکام هشدار داده است که ویدئو‌های تلفن همراه که به صورت آنلاین به اشتراک گذاشته می‌شوند، می‌توانند به ایران در هدف قرار دادن پایگاه‌های آمریکایی کمک کنند و منابع به رویترز گفته‌اند که به زودی به برخی از پرسنل مستقر دستور داده می‌شود که تلفن‌های خود را تحویل دهند.

به گزارش مهر، دو منبع آگاه به رویترز گفتند که در اردن، که هدف مکرر حملات ایران به پایگاه‌های آمریکا بوده است، به برخی از نظامیان گفته شده است که تلفن‌هایشان در روز‌های آینده مصادره خواهد شد.

در ویدئویی که این ماه به صورت آنلاین منتشر شد، یک عضو سرویس آمریکایی ویدئویی را ضبط کرد که در آن سربازان در جریان حمله ایران به پایگاه هوایی موفق السلطی در اردن در ۱۷ ژوئیه به سمت پناهگاه می‌دویدند.

به نظر می‌رسد کوپر در هشدار خود به این فیلم اشاره کرده و گفته است که این فیلم با عینک هوشمند متا با دوربین داخلی ضبط شده است.

کوپر نوشت: فیلمی که از عینک متای یک عضو سرویس گرفته شده است، در اینستاگرام منتشر شده است که نشان می‌دهد این فرد در جریان حمله موشکی و پهپادی ایران کجا و چگونه به یک پناهگاه تخلیه شده است. لیست‌های دقیق، توضیحات و تحلیل‌های مربوط به آنچه مورد اصابت قرار گرفته است و به طور آشکار توسط رسانه‌های خبری منتشر می‌شود، اساساً ارزیابی خسارات جنگی توسط ایران را به صورت رایگان برای آنها انجام می‌دهد.