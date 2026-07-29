جوان آنلاین: به نقل از خبرگزاری عراق (واع)، «هیبت الحلبوسی» رئیس پارلمان عراق گفت: «ما تجاوز علیه مقرهای نیروهای امنیتی عراق که به شهادت و زخمی شدن تعدادی از آنها منجر شد، به شدت محکوم میکنیم.»
به گزارش ایرنا، وی تصریح کرد: «این تجاوز نقض مردود حاکمیت عراق و تعرض به امنیت و ثبات آن و نیز تجاوز علیه نهادهای امنیتی دولت است که وظایف خود را در حمایت از وطن و دفاع از آن انجام میدهند.»
الحلبوسی همچنین گفت: «ما از فرمانده کل نیروهای مسلح میخواهیم که تحقیقات جامع و شفافی درباره این تجاوز انجام دهد و همه اقدامات دیپلماتیک و قانونی برای حفظ حقوق و حاکمیت عراق را اتخاذ کند و علاوه بر آن همه طرفهایی را که در انجام هر گونه عملیاتهای خصمانه از خاک عراق علیه کشورهای همسایه دست دارند، شناسایی کنند.»
به گزارش ایرنا، عراق طی شب گذشته و بامداد امروز هدف حملات مشترک آمریکا و عربستان سعودی قرار گرفت.
سازمان حشد الشعبی (بسیج مردمی) عراق اعلام کرد شماری از مقرهای این سازمان در مناطق مختلف عراق هدف حملات ترویستی آمریکا و عربستان قرار گرفته است. حشد الشعبی این حملات را تروریستی توصیف و اعلام کرد که در نتیجه آن، دست کم ۲۰ نفر شهید و ۳۲ نفر دیگر مجروح شدهاند هرچند این آمار نهایی نیست.
این سازمان تاکید کرد: «ما این حملات را تشدید تنشهای فوقالعاده خطرناک، نقض صریح حاکمیت عراق و هدف قرار دادن نهادهای رسمی امنیتی کشور میدانیم.»