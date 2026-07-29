ترامپ در مراسم گراهام هم نتوانست چشمانش را باز نگه دارد

جوان آنلاین: تصاویر منتشر شده از حضور دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا در مراسم خاکسپاری لیندسی گراهام، سناتور جنگطلب آمریکایی که چندی پیش به دلیل عارضه قلبی درگذشت، نشان میدهد او به سختی تلاش میکند تا چشمانش را باز نگه دارد.
به گزارش ایسنا، این رئیس جمهور ۸۰ ساله به همراه مقامات آمریکایی و تعدادی مقامات خارجی در این مراسم که در کلیسای جامع ملی واشنگتن برگزار شد، شرکت کرد.
فیلمهای ویدئویی نشان میدهد که ترامپ که در ردیف اول کلیسا نشسته بود، گاهی اوقات در آستانه چرت زدن است. مفسران رسانههای اجتماعی به سرعت ناامیدی خود را از او ابراز کردند، اما لزوماً تعجب نکردند.
به نوشته ایندیپندنت، یکی از کاربران در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «بله، این مردی است که کدهای هستهای را در اختیار دارد. بیائید این را درک کنیم.» کاربر دیگری نوشت: «جای تعجب نیست. چقدر طول کشید تا به خواب برود؟»
دیویس اینگل، سخنگوی کاخ سفید در پاسخ به روزنامه انگلیسی در این درباره گفت: «رئیس جمهور ترامپ در حال تأمل در فقدان دوست عزیزش لیندسی گراهام بود! که به تازگی برایش سخنرانی زیبایی ایراد کرد. هر کسی غیر از این بگوید، یک احمق منحرف است!»
دیگر کاربران رسانههای اجتماعی به این نکته اشاره کردند که ترامپ بارها جو بایدن، رئیس جمهور پیشین و دموکرات آمریکا را به خوابیدن در محل کار متهم کرده و به او لقب «جو خوابآلود» داده بود.
یکی از کاربران نوشت: «چه طنز شیرینی که ترامپ ۱۰ برابر بیشتر از بایدن میخوابد. کارما واقعی است.» در حالی که کاربر دیگری افزود: «اگر بایدن در مراسم خاکسپاری «دوستش» میخوابید، ۱۰ سال بعد هنوز درباره آن میشنیدیم.»
ترامپ که سال گذشته به مسنترین فردی تبدیل شد که تاکنون ریاست جمهوری ایالات متحده را بر عهده گرفته، از زمان بازگشت به قدرت با موشکافی دقیق درخصوص سلامت خود روبهرو بوده است و ناظران سیاسی خاطرنشان کردهاند که او گاهی اوقات در رویدادهای رسمی چرت میزند.
دکتر جاناتان راینر، تحلیلگر پزشکی شبکه سیانان در ماه مه گفت: «رئیس جمهور خوابآلودگی شدید در طول روز دارد. او اغلب به خواب میرود. او چندین بار در دفتر بیضی در حالی که افرادی با او صحبت میکردند، به خواب رفته است و بیخوابی مزمن یک بیماری شدید است. این بیماری میتواند منجر به افزایش خطر زوال عقل شود.»
در آن زمان، سخنگوی کاخ سفید به ایندیپندنت مدعی شد: «رئیس جمهور ترامپ تیزبینترین، در دسترسترین و پرانرژیترین رئیس جمهور در تاریخ آمریکا است و هر به اصطلاح متخصص پزشکی که درگیر تشخیصهای غیرعلمی یا گمانهزنیهای نادرست برای اهداف سیاسی شود، آشکارا سوگند بقراطی را که به آن قسم خورده است، میشکند.»
بنابر این گزارش، همچنین ترامپ بارها با کبودی روی دستانش دیده شده که کاخ سفید آن را به دست دادن مکرر و مصرف روزانه آسپرین نسبت داده است.
اما ترامپ خود همواره اصرار داشته که در سلامت «کامل» است، هرچند بسیاری از آمریکاییها در این مورد تردید دارند.
در یک نظرسنجی که در ماه ژوئن توسط دانشگاه کوئینیپیاک انجام شد، اکثر پاسخدهندگان گفتند که معتقدند کاخ سفید در مورد سلامت رئیسجمهور شفاف نبوده است.