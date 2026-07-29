جوان آنلاین:‌حفظ وحدت و انسجام ملی از اساسی‌ترین اصولی است که در ایام جنگ، اهمیت آن مضاعف می‌شود. وحدت، به‌عنوان زیربنایی‌ترین عنصر قدرت‌آفرین در برابر دشمن، استحکام داخلی و بهره‌وری حداکثری از ظرفیت‌ها را به همراه دارد و مانعی بزرگ بر سر راه نفوذ و کارآمدی دشمن محسوب می‌شود. رهبر معظم انقلاب هم در پیام‌های خود بار‌ها بر تحکیم وحدت در جامعه تأکید داشته و فرموده‌اند «صیانت از وحدت و پرهیز از تفرقه و تنازع، اختلافات سیاسی و برجسته کردن تفاوت‌های اجتماعی، وظیفه همگانی است و البته نقش مسئولان و عناصر دلسوز و دلباخته انقلاب و امام و رهبر شهید در انسجام و یکپارچگی کشور، مهم‌تر و حساس‌تر است.»

شرایط کنونی کشور، تصمیم‌گیران و مردم را به سمت ایجاد وحدت در لایه‌های جامعه و حکمرانی سوق داده است. همه اتفاق نظر دارند که اختلافات و تولید بحران‌های سیاسی از هر گروه و جریان سیاسی، تا چه اندازه می‌تواند محاسبات دشمنان را علیه ایران ساده کند. به همین دلیل، بخش جدایی‌ناپذیر رویه سیاسی در این روزها، تأکید بر وحدت و انسجام ملی است که در ادبیات بسیاری از شخصیت‌ها و گروه‌ها و در میانه تنوع رویداد‌ها و اقدامات دیده می‌شود.

طی روز گذشته، رئیس‌جمهور به مناسبت تداوم امورات مربوط به توسعه روستایی، با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی ایکس، انسجام و وحدت را محور مرکزی اطلاع‌رسانی دولت خواند. مسلم است که برای حفظ وحدت، همه جریان‌های سیاسی باید در امورات کشور همیاری و هم‌افزایی داشته باشند و دولت نیز این مسیر را مهیا کند. در همین رابطه، مشاور رئیس‌جمهور در امور احزاب و تشکل‌ها با تأکید بر نقش احزاب در حکمرانی کشور، اعلام کرد که دولت چهاردهم احزاب را شریک راهبردی خود می‌داند و معتقد است که همه جریان‌های سیاسی باید فرصت برابر برای بیان دیدگاه‌های خود داشته باشند.

در مقابل، هر گونه مشاجره، تخریب و تولید ابهام در جامعه و در نهایت هر اقدامی که منجر به اختلافات عمیق سیاسی شده و فضای اتهام‌زنی را گسترش دهد، خواسته یا ناخواسته در پازل دشمن قرار می‌گیرد. تردیدی نیست که یکی از طرح‌های امریکا در اثنای جنگ، افزایش میزان بی‌اعتمادی به حاکمیت و تشدید اختلافات در سطوح سیاسی، اجتماعی، دینی و قومیتی است. اگر فضای تنش‌های سیاسی به مراتب تنش‌های میدانی تشدید شود، کشور نمی‌تواند بین قدرت داخلی و میدانی تعادل برقرار کند و تصمیمات نظام یا شخص رهبری در ادامه می‌تواند کار را سخت‌تر و چالشی‌تر کند و امکان پاسخگویی مؤثر را از دستگاه حکمرانی سلب کند.

اگر فضای تنش‌های سیاسی به مراتب تنش‌های میدانی تشدید شود، کشور نمی‌تواند بین قدرت داخلی و میدانی تعادل برقرار کند و تصمیمات نظام در ادامه سخت‌تر و چالشی‌تر شده و امکان پاسخگویی مؤثر در جنگ، چه در حوزه میدانی و چه در حوزه سیاسی، از دستگاه حکمرانی سلب می‌شود.

مواضع حکیمانه رهبر معظم انقلاب، محور وحدت جامعه

وحدت حول مواضع رهبر معظم انقلاب، یک ضرورت انکارناپذیر برای مقابله با تهدیدات و حفظ امنیت ملی و بقای نظام است، به گونه‌ای که مرجع نهایی برای حفظ این وحدت، شخص رهبر و دیدگاه‌های ایشان است. بسیاری از شخصیت‌های سیاسی و دینی به این امر مهم تأکید دارند و آن را جزو تکالیف اجتماعی می‌دانند. آیت‌الله نوری همدانی تأکید کرده‌اند که در شرایط حساس، حفظ یکپارچگی و وحدت حول محور ولی‌فقیه، رهبر معظم انقلاب، ضروری و لازم است و هرگونه تفرقه‌افکنی، نوعی همراهی با دشمن محسوب می‌شود. به‌طور طبیعی، در بزنگاه‌های خطر که مدیریت کشور لحظه‌ای و دارای حساسیت بسیار است، آرای متضاد، معارض و متنوعی وجود خواهند داشت تا به گمان خود بهترین شیوه واکنش یا مدیریت را به دستگاه حکمرانی ارائه کرده و نقاط ضعف و قوت را نمایان کنند. اما اگر این انتقادات از مرحله نقد دلسوزانه فراتر رفته و به مرحله تخریب و تشدید رویارویی‌های سیاسی و بی‌اعتمادی در جامعه منجر شود، خود به سمی مهلک تبدیل می‌شود که اعتماد را در جامعه کمرنگ می‌کند. در سوی مقابل، اگر انتقادشونده نگاهی خطی به قضایا داشته باشد و با همان شیوه تخریب به نقد انتقادکننده بپردازد، باز هم همان فضای درگیری بر جامعه سیاسی حاکم می‌شود. تردیدی نیست که این درگیری‌های سیاسی که در چرخه‌ای نامتناهی گرفتار آمده‌اند، به جامعه سرریز شده و آن را دچار تشنج و ناآرامی می‌کنند. در نتیجه، مردم در پی فرسودگی ذهنی ناشی از این جدال‌ها و درگیری‌ها، دلسرد و سرخورده می‌شوند و اعتماد هم جای خود را به بی‌اعتمادی می‌دهد.

در این فضا، مواضع و رهنمود‌های حکیمانه رهبر معظم انقلاب به‌عنوان محور اصلی قرار می‌گیرد که می‌تواند اختلافات فزاینده و درگیری‌های موجود را رفع کرده و به بهبود شرایط و انسجام ملی کمک کند. از این رو، اصلی‌ترین خط‌مشی که امروز در بحبوحه جنگ باید به آن تمکین کرد، اطاعت از رهبری و طراحی راهبرد از سخنان راهبردی ایشان برای گذر از جنگ است. به همین دلیل، عارف، معاون رئیس‌جمهور، یکی از اصلی‌ترین دلایل موفقیت دولت را رابطه نزدیک، صمیمی، باورمندانه و قلبی رئیس‌جمهور و هیئت دولت با «امام شهید» دانست و از الطاف امام شهید و رهبر معظم انقلاب به دولت چهاردهم قدردانی کرد.