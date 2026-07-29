تاکید قطر بر تداوم دیپلماسی و اجرای یادداشت تفاهم ایران و آمریکا

وزیر امور خارجه قطر در گفت‌وگوی تلفنی با همتای کویتی خود، با تأکید بر ضرورت پایبندی به گفت‌و‌گو و اجرای مفاد یادداشت تفاهم میان ایران و آمریکا، حمایت دوحه از تلاش‌ها برای دستیابی به توافقی در راستای برقراری صلح و ثبات در منطقه را مورد تأکید قرار داد.

جوان آنلاین: به نقل از شبکه الجزیره، وزارت امور خارجه قطر اعلام کرد که محمد بن عبدالرحمان آل ثانی، نخست‌وزیر و وزیر امور خارجه این کشور در تماس تلفنی با وزیر امور خارجه کویت، آخرین تحولات منطقه و راه‌های کاهش تنش را مورد بررسی قرار داد.

به گزارش ایرنا، بر اساس بیانیه وزارت خارجه قطر، نخست‌وزیر و وزیر امور خارجه این کشور در این گفت‌و‌گو بر اهمیت پایبندی به گفت‌و‌گو و اجرای مفاد یادداشت تفاهم ایران و آمریکا تأکید کرد.

در این بیانیه همچنین آمده است که وزیر امور خارجه قطر بار دیگر حمایت دوحه از تلاش‌ها برای دستیابی به توافقی که به تحقق صلح و ثبات در منطقه منجر شود، اعلام کرد.

این تماس در حالی انجام می‌شود که کشور‌های منطقه در تلاش هستند از طریق رایزنی‌های سیاسی، مانع از گسترش دامنه تنش‌ها و پیامد‌های امنیتی آن در منطقه شوند.

ایران و آمریکا پس از چند دور مذاکره غیرمستقیم، به یک یادداشت تفاهم برای کاهش تنش و پیشبرد مسیر دیپلماسی دست یافتند، اما این تفاهم هیچ‌گاه به مرحله اجرا نرسید. دلیل اصلی شکست این روند، کارشکنی‌های واشنگتن، خودداری از اجرای تعهدات و اتخاذ رویکردی متناقض میان مذاکره و فشار بوده است.

آمریکا با تداوم تحریم‌ها، تهدید‌های نظامی و اقدامات تحریک‌آمیز، به دیپلماسی خیانت کرد و مانع از عملیاتی شدن توافقات شد؛ موضوعی که اعتماد به تعهدات واشنگتن را بیش از پیش تضعیف کرده و روند مذاکرات را با بن‌بست مواجه ساخته است.