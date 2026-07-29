قهرمانی که «العدید» را شکافت و پرواز کرد

جوان آنلاین: ماه‌ها انتظار برای روشن شدن سرنوشت یکی از عقاب‌های تیزپرواز نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران، سرانجام با بازگشت پیکر مطهر امیر سرتیپ دوم خلبان مجید کاظمی به پایان رسید؛ خلبانی که در یکی از متهورانه‌ترین عملیات‌های هوایی، از سد سامانه‌های پیشرفته شناسایی و پدافندی دشمن عبور کرد، قلب پایگاه راهبردی العدید امریکا را هدف قرار داد و پس از انجام موفق مأموریت، در مسیر بازگشت آسمانی شد. اکنون بازگشت پیکر این شهید، روایت ایثار نسلی از خلبانان است که با انجام مأموریت‌های پرمخاطره، به عشق ایران و اسلام، نام خود را در حافظه دفاعی ایران جاودانه کردند.

با انجام آزمایش‌های تخصصی و تطبیق نتایج DNA، شهادت امیر سرتیپ دوم خلبان مجید کاظمی، از خلبانان جنگنده‌های سوخو ۲۴ نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران، به طور رسمی احراز شد و پیکر مطهر این شهید والامقام، پس از ماه‌ها دوری از وطن، به خاک میهن اسلامی بازگشت؛ بازگشتی که پایانی بر انتظار خانواده، همرزمان و ملت ایران و آغاز فصل تازه‌ای از پاسداشت یکی از قهرمانان عملیات راهبردی علیه پایگاه العدید امریکا در قطر به شمار می‌رود.

بر اساس اعلام روابط عمومی ارتش، شهید کاظمی یکی از خلبانان دو فروند بمب‌افکن سوخو ۲۴ بود که یازدهم اسفند سال گذشته، در پاسخ به حملات ارتش امریکا و رژیم صهیونیستی، مأموریتی حساس را علیه پایگاه العدید قطر، مقر اصلی نیرو‌های امریکایی در منطقه، اجرا کردند. این عملیات با پرواز جنگنده‌ها از پایگاه هوایی شهید دوران شیراز آغاز شد و خلبانان قهرمان ارتش جمهوری اسلامی ایران با عبور از لایه‌های متعدد شناسایی، راداری و پدافندی دشمن، موفق شدند اهداف تعیین‌شده را در این پایگاه راهبردی بمباران کنند.

بر اساس این گزارش، این عملیات خسارات سنگینی به پایگاه العدید وارد کرد؛ اما در مسیر بازگشت، جنگنده‌های ایرانی بر فراز خلیج فارس هدف سامانه‌های پدافندی دشمن قرار گرفتند. از همان زمان، تلاش نهاد‌های مسئول برای تعیین وضعیت خلبانان این مأموریت آغاز شد و اکنون با انجام بررسی‌های تخصصی، شهادت امیر سرتیپ دوم خلبان مجید کاظمی به طور رسمی احراز و تأیید شده است. در عین حال، روابط عمومی ارتش اعلام کرده است که تلاش‌ها برای تعیین وضعیت سه خلبان دیگر دو فروند جنگنده سوخو ۲۴ همچنان ادامه دارد و به محض دستیابی به اطلاعات تکمیلی و نتایج نهایی بررسی‌های تخصصی، جزئیات از طریق مراجع رسمی اطلاع‌رسانی خواهد شد.

بازگشت پیکر شهید کاظمی، علاوه بر پایان دادن به ماه‌ها انتظار، یادآور نقش تعیین‌کننده خلبانان نیروی هوایی ارتش در اجرای مأموریت‌های راهبردی است. مأموریتی که با عبور از پیچیده‌ترین سامانه‌های شناسایی و دفاعی دشمن انجام شد و نشان داد توان عملیاتی و مهارت خلبانان ایرانی در اجرای عملیات‌های دوربرد، همچنان یکی از ارکان قدرت دفاعی کشور به شمار می‌رود.

پس از ورود پیکر مطهر این شهید به کشور، مراسم رسمی استقبال صبح دیروز در پایگاه هوایی شهید لشگری تهران برگزار شد. در این مراسم، فرماندهان و کارکنان نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران، از جمله امیر سرتیپ علی‌اکبر طالب‌زاده، جانشین فرمانده نیروی هوایی ارتش، با حضور در آیین استقبال، به مقام شامخ این شهید ادای احترام کردند. پس از این مراسم، پیکر مطهر شهید امیر سرتیپ دوم خلبان مجید کاظمی برای برگزاری آیین‌های تشییع و خاکسپاری، به پایگاه هوایی شهید دوران شیراز، مبدأ آخرین پرواز عملیاتی او، منتقل شد تا مردم این شهر نیز با یکی از قهرمانان نیروی هوایی ارتش وداع کنند.

پنج‌شنبه تشییع شهید در پایگاه شهید دوران شیراز

بر اساس برنامه اعلام‌شده از سوی روابط عمومی ارتش، نخستین مراسم تشییع پیکر مطهر شهید کاظمی همراه با قرائت زیارت عاشورا، صبح پنج‌شنبه نهم مردادماه ۱۴۰۵ ساعت ۷ در مسجد صاحب‌الزمان (عج) پایگاه هوایی شهید دوران برگزار می‌شود. همچنین شامگاه پنج‌شنبه، پس از اقامه نماز مغرب و عشا آیین تشییع دیگری در یکی از میادین شهر شیراز با حضور فرماندهان، مسئولان و مردم قدرشناس برگزار خواهد شد. مراسم نهایی تشییع و اقامه نماز بر پیکر مطهر این شهید نیز روز جمعه دهم مردادماه، پس از نماز جمعه، از حرم مطهر حضرت احمد بن موسی (ع) شاهچراغ آغاز و سپس پیکر این خلبان قهرمان تا گلزار شهدای شیراز بدرقه و به خاک سپرده خواهد شد.

بازگشت پیکر شهید مجید کاظمی، اگرچه پایان چشم‌انتظاری خانواده اوست، یادآور فداکاری خلبانانی است که در سخت‌ترین شرایط عملیاتی، مأموریت را تا آخرین لحظه ادامه دادند. در حالی که روند بررسی وضعیت دیگر خلبانان این عملیات همچنان ادامه دارد، نام شهید کاظمی به عنوان یکی از عقاب‌های نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران که در عملیات علیه پایگاه العدید حضور داشت، در کنار دیگر مدافعان امنیت و اقتدار کشور ماندگار و جاودانه خواهد ماند.