جوان آنلاین: دونالد ترامپ امروز (چهارشنبه) در گفتوگو با شبکه خبری فاکس نیوز، علاوه بر طرح ادعاهایی علیه جمهوری اسلامی تهدیدهای همیشگی خود را تکرار کرد و افزود که آمریکا سخت به ایران حمله خواهد کرد.
به گزارش ایرنا، با این حال او پس از طرح چنین تهدیدی، به اظهارات متناقض روی آورد و گفت که آمریکا به آنها اجازه خواهد داد تا به مذاکره ادامه دهند.
وی در مورد تجاوزات مشترک آمریکا و عربستان به نقاطی در عراق علیه نیروهای مقاومت، ادعا کرد که این اقدام با هماهنگی دولت بغداد انجام شده است.
ترامپ که از زمان روی کار آمدنش با اقدامهای مختلف منجر به بیثباتی در سراسر جهان شده، نیروهای مقاومت در منطقه را «سرطان جهان» توصیف کرد.
ادعای ترامپ در حالی است که دفتر ریاستجمهوری عراق در بیانیهای، حملات بامداد امروز آمریکا و عربستان به مواضع حشدالشعبی را محکوم کرد.
عربستان و آمریکا بامداد امروز (چهارشنبه) در حملاتی مشترک، مواضع حشد الشعبی را در برخی شهرهای عراق هدف حملات خود قرار دادند که این حملات تبعات و واکنشهای زیادی در داخل و خارج عراق داشته است.
بلومبرگ در این رابطه گزارش داد که اظهارات ترامپ در مورد ایران، تاثیر منفی بر روی معاملات آتی اساند پی ۵۰۰ و نزدک گذاشت.
شبکه خبری الجزیره نیز نوشت که قیمت نفت پس از این صحبتهای ترامپ ۶ درصد افزایش یافت.