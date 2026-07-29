کد خبر: 1371639
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تاریخ انتشار: ۰۷ مرداد ۱۴۰۵ - ۱۹:۱۰
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افزایش کشف جرایم از آغاز طرح اربعین در مرز مهران

1 رئیس پلیس آگاهی فراجا از رشد ۴۲ درصدی نسبت کشف به وقوع جرایم در این مرز راهبردی نسبت به مدت مشابه سال گذشته خبر داد.

جوان آنلاین: سردار «محمد قنبری» در تشریح عملکرد تیم‌های تخصصی پلیس آگاهی در مرز مهران اظهار داشت: در راستای ارتقای سطح خدمت‌رسانی و تأمین امنیت زائران حضرت اباعبدالله الحسین (ع)، همزمان با آغاز اجرای طرح اربعین و شروع تردد زائران، تیم‌های تخصصی متشکل از مجرب‌ترین کارآگاهان پلیس آگاهی فراجا و فرماندهی انتظامی استان ایلام در مرز مهران مستقر شدند.

به گزارش مهر، وی افزود: این تیم‌ها با اشراف اطلاعاتی، رصد مستمر تحلیل دقیق جرایم و تمرکز بر اهداف عملیاتی، از ابتدای اجرای طرح تا امروز موفق به افزایش کشف از جرایم در حوزه استحفاظی مرز مهران شده‌اند.

رئیس پلیس آگاهی فراجا خاطرنشان کرد: آمار عملکرد ثبت‌شده از آغاز طرح اربعین تاکنون نشان می‌دهد میزان کشفیات پلیس آگاهی نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش یافته و نسبت کشف به وقوع جرایم نیز ۴۲ درصد رشد داشته است که بیانگر اثربخشی اقدامات اطلاعاتی، پیشگیرانه و عملیاتی پلیس آگاهی در این مأموریت بزرگ است.

سردار قنبری با تأکید بر استمرار مأموریت‌های پلیس آگاهی در ایام اربعین گفت: کارآگاهان پلیس آگاهی با آمادگی کامل، اقتدار، هوشیاری و حضور شبانه‌روزی خدمت‌رسانی به زائران حسینی را تا پایان این مأموریت بزرگ ادامه خواهند داد و با هرگونه اقدام مجرمانه که امنیت و آرامش زائران را خدشه‌دار کند، قاطعانه برخورد خواهند کرد.

برچسب ها: فراجا ، مرز مهران ، جرایم
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