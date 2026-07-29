افزایش کشف جرایم از آغاز طرح اربعین در مرز مهران

رئیس پلیس آگاهی فراجا از رشد ۴۲ درصدی نسبت کشف به وقوع جرایم در این مرز راهبردی نسبت به مدت مشابه سال گذشته خبر داد.

جوان آنلاین: سردار «محمد قنبری» در تشریح عملکرد تیم‌های تخصصی پلیس آگاهی در مرز مهران اظهار داشت: در راستای ارتقای سطح خدمت‌رسانی و تأمین امنیت زائران حضرت اباعبدالله الحسین (ع)، همزمان با آغاز اجرای طرح اربعین و شروع تردد زائران، تیم‌های تخصصی متشکل از مجرب‌ترین کارآگاهان پلیس آگاهی فراجا و فرماندهی انتظامی استان ایلام در مرز مهران مستقر شدند.

به گزارش مهر، وی افزود: این تیم‌ها با اشراف اطلاعاتی، رصد مستمر تحلیل دقیق جرایم و تمرکز بر اهداف عملیاتی، از ابتدای اجرای طرح تا امروز موفق به افزایش کشف از جرایم در حوزه استحفاظی مرز مهران شده‌اند.

رئیس پلیس آگاهی فراجا خاطرنشان کرد: آمار عملکرد ثبت‌شده از آغاز طرح اربعین تاکنون نشان می‌دهد میزان کشفیات پلیس آگاهی نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش یافته و نسبت کشف به وقوع جرایم نیز ۴۲ درصد رشد داشته است که بیانگر اثربخشی اقدامات اطلاعاتی، پیشگیرانه و عملیاتی پلیس آگاهی در این مأموریت بزرگ است.

سردار قنبری با تأکید بر استمرار مأموریت‌های پلیس آگاهی در ایام اربعین گفت: کارآگاهان پلیس آگاهی با آمادگی کامل، اقتدار، هوشیاری و حضور شبانه‌روزی خدمت‌رسانی به زائران حسینی را تا پایان این مأموریت بزرگ ادامه خواهند داد و با هرگونه اقدام مجرمانه که امنیت و آرامش زائران را خدشه‌دار کند، قاطعانه برخورد خواهند کرد.