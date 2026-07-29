جوان آنلاین: «سرگئی لاوروف»، وزیر امور خارجه روسیه در مصاحبهای خاطر نشان کرد: «مسائل در درون سازمان ناتو، جایی که در آن آمریکا و هر کس دیگری در تلاش است تا خوشایند هژمون عمل کند، به شکل متفاوتی حلوفصل میشوند. در اتحادیه اروپا نیز این موضوع صدق میکند و بروکراسی بروکسل باعث سلب اختیارات از دولتهای عضو شده است. اما در بریکس شما نمیتوانید حتی یک نمونه بیابید که روسیه، چین یا هر کشور دیگری خواستهای را به دیگران تحمیل کند.»
به گزارش ایسنا، لاوروف بیان داشت: «در بریکس همواره مذاکرات باز و بر مبنای احترام دوجانبه است که هدف از آن رسیدن به سازش است.»
وزیر امور خارجه روسیه در ادامه گفتوگوی خود که با شبکه تلویزیونی «VGTRK» و در آستانه سومین سالگرد آغاز عملیات نظامی ویژه روسیه در اوکراین برگزار شد، به تبیین ابعاد مختلف راهبرد سیاست خارجی مسکو پرداخت و تاکید کرد که نتیجه جنگ اوکراین، نقش و جایگاه آینده روسیه در عرصه بینالملل را تعیین خواهد کرد.
لاوروف با اشاره به نگاه دقیق و موشکافانه جهانیان به تحولات میدانی جنگ اوکراین تصریح کرد: «برای آنکه بتوانیم الگویی به جهان عرضه کنیم، ابتدا باید پیروز شویم. جهان به دقت نظارهگر پایان این جنگ است.»
وزیر خارجه روسیه که اکنون عنوان کهنهکارترین دیپلمات حاضر در میدان سیاست خارجی جهان را یدک میکشد، ضمن تکرار موضع ثابت مسکو مبنی بر «از پیش تحریک شده» بودن این جنگ از سوی غرب، از تغییر لحن کشورهای غربی که تا پیش از این از لزوم «شکست راهبردی» روسیه حرف میزدند و بعد بر ضرورت «حملات عمیق» به خاک این کشور تاکید کردند، انتقاد و این رویه را در راستای سیاست تضعیف و تجزیه روسیه ارزیابی کرد.
لاوروف همچنین هرگونه پیشنهاد آتشبس در جنگ پیش از مذاکرات جامع صلح را رد کرد و آن را در حکم «اولتیماتومی برای تجدید قوای نظامی اوکراین» خواند که به ریشههای اصلی بحران نمیپردازد.
لاوروف در بخش دیگری از سخنانش، ضمن تأکید بر پیشرویهای پیوسته نیروهای روسی در میدان نبرد و تلاش برای به حداقل رساندن تلفات، اوکراین را به انجام «اقدامات تروریستی» با هدف قرار دادن غیرنظامیان از طریق حملات پهپادی متهم کرد.
لاوروف همچنین سازمان همکاری شانگهای، اتحادیه اقتصادی اوراسیا و سازمان پیمان امنیت جمعی را از دیگر نمونههای موفق سازمانهای متبنی بر همکاریِ بر اساس برابری دانست که در آن سلطه یک قدرت واحد معنا ندارد و تاکید کرد روسیه بهعنوان یک «قدرت مستقل» به توسعه روابط با مراکز نوظهور قدرت از جمله چین و هند ادامه خواهد داد.
وزیر امور خارجه روسیه در عین حال به شکلی کنایهآمیز درباره رفتار غرب اظهار داشت: «آنها یک چیز را وعده میدهند و کار دیگری انجام میدهند. ما دیگر به این رویه عادت کردهایم، یا دستکم باید عادت میکردیم. اما هر بار، بنا بر روحیه روسی، همچنان دلت میخواهد به بهترینها امیدوار باشی. اما سرانجام، صبر انسان لبریز میشود و این بیدلیل نیست. اندکی پس از آغاز عملیات ویژه نظامی، رئیسجمهور پوتین اینگونه جمعبندی کرد: دیگر هرگز اوضاع مثل قبل از فوریه ۲۰۲۲ نخواهد شد.
لاوروف همچنین خودکفایی فناورانه و هوشیاری در تعامل با کشورهای غربی را از ضروریات راهبردی خواند و در توصیهای دیپلماتیک، اما قاطعانه برای تنظیم روابط آتی گفت: «"اعتماد" میتواند بعداً حاصل شود. نخست، راستیآزمایی کنید.»