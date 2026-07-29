جوان آنلاین: سردار محمد شرفی در حاشیه بازدید از پایانه مرزی شلمچه گفت: تاکنون ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار نفر از علاقهمندان به زیارت اباعبدالله الحسین (ع) در سامانه سماح ثبتنام کردهاند و قریب به ۲ میلیون زائر با امنیت و آرامش از مرزهای کشور خارج شدند.
به گزارش ایسنا، وی با بیان اینکه ۵۰۰ هزار نفر از زائران نیز تا این لحظه به میهن بازگشتهاند، اظهار کرد: در حال حاضر موج بازگشت زائران به تدریج در حال قوت گرفتن است و ما به همراه سایر سازمانها و دستگاههای متولی، بستر استقبال شایسته از آنان را بر اساس طرحهای از پیش تعیینشده فراهم کردهایم.
فرمانده قرارگاه اربعین فراجا با تأکید بر اینکه اصلیترین وظیفه پلیس در این مأموریت عظیم، تأمین امنیت است، تصریح کرد: در طول این مدت، تردد ۲ میلیون زائر عزیز بدون هیچگونه مشکل امنیتی انجام شد و خدا را شکر در این حوزه کوچکترین مسئلهای رخ نداد.
سردار شرفی در تشریح اقدامات پلیس در حوزه خدمات مسافرتی گفت: با پیشبینیهای صورت گرفته در زیرساختهای چاپ، توزیع و همچنین فراهمسازی امکان ثبتنام الکترونیکی، بالغ بر یک میلیون و ۲۰۰ هزار فقره سند مسافرتی در قالب گذرنامه عادی، زیارتی و سند خادم میان متقاضیان ایرانی و اتباع خارجی توزیع شد.
وی با اشاره به ابتکار عمل پلیس در ارائه خدمات میدانی خاطرنشان کرد: امسال سیستمی طراحی شده بود که بر اساس آن، همکاران ما با حضور در تجمعات مردمی و معابر، به صورت چهره به چهره اسناد مسافرتی را به متقاضیان تقدیم میکردند.
این مقام ارشد انتظامی در ادامه با اشاره به رصد دقیق تحرکات افراد فرصت طلب، از شناسایی و دستگیری قریب به یک هزار و ۵۰۰ نفر از مجرمان این حوزه خبر داد و افزود: با هوشیاری پلیس، از وقوع هرگونه جرم علیه زائرانجلوگیری به عمل آمد.
وی در تشریح وضعیت ترافیکی جادهها اظهار کرد: از آغاز سفرهای اربعین تاکنون، بالغ بر ۵۲ میلیون بار تردد خودرویی به سمت استانهای مرزی ثبت شده است، با این حجم بالای تردد، خوشبختانه به لطف خدا و تلاش همکاران، شاهد کاهش چشمگیر تصادفات هستیم؛ بهطوریکه تصادفات فوتی ۷۵ درصد و تعداد جانباختگان نیز ۸۵ درصد کاهش یافته است و در بخش تصادفات جرحی و تعداد مجروحین نیز به ترتیب ۳۵ درصد و ۱۶ درصد کاهش را تجربه میکنیم.
سردار شرفی با بیان اینکه بهترین شرایط از نظر روانسازی ترافیک، ارائه خدمات گذرنامه و سهولت تردد برای زائران فراهم است، تصریح کرد: در گفتوگویی که با زائران داشتم، رضایت کامل آنان از عملکرد پلیس و سایر دستگاههای خدماتی، درمانی و مدیریتی مشهود بود.
ثبت بیش از ۲ میلیون خروج زائر از مرزهای زمینی اربعین
۶۲۵ هزار تردد خودرویی در جادههای ۵ استان هدف
در ادامه سردار سید تیمور حسینی رئیس پلیس راهور فراجا نیز با تشریح آخرین وضعیت تردد زائران اربعین در بازه زمانی ۱۳ روزه، از ثبت خروج بیش از ۲ میلیون زائر از مرزهای زمینی، تردد ۶۲۵ هزار وسیله نقلیه در محورهای منتهی به مرزها و آغاز روند افزایشی بازگشت زائران خبر داد.
وی با اشاره به آغاز موج گسترده سفرهای اربعین حسینی (ع) اظهار کرد: همانند سالهای گذشته، مدیریت تردد زائران در محورهای منتهی به مرزهای زمینی با تمرکز بر ۵ استان هدف شامل ایلام، کرمانشاه، خوزستان، کردستان و آذربایجان غربی در دستور کار پلیس راهور قرار دارد؛ استانهایی که هر ساله میزبان میلیونها زائر ایرانی و خارجی هستند و بخش عمدهای از ترددهای زمینی اربعین از طریق مرزهای این استانها انجام میشود.
سردار حسینی افزود: اگرچه بخشی از زائران از طریق حملونقل هوایی راهی عتبات عالیات میشوند، اما آمارهای اعلامی پلیس راهور نشان میدهد حدود ۹۸ درصد زائران با تردد از مرزهای زمینی با وسایل نقلیه شخصی، عمومی و ناوگان حملونقل جادهای از مرزهای کشور تردد میکنند. از این تعداد بیش از ۱۹ درصد زائران با ناوگان حمل و نقل عمومی اتوبوس و مابقی با خودروهای سواری و سبک شخصی به مرزها عزیمت کردهاند.
رئیس پلیس راهور فراجا با ارائه نخستین گزارش تجمیعی از ابتدای ماه صفر (۲۵ تیرماه) تا ساعت ۲۴ روز ۶ مرداد ماه، گفت: در این بازه زمانی ۱۳ روزه تاکنون بیش از ۲ میلیون نفر از طریق مرزهای زمینی کشور برای زیارت عتبات عالیات وارد خاک عراق شدهاند و در مقابل ۵۱۶ هزار نفر نیز پس از پایان سفر، از همین مرزها به کشور بازگشتهاند.
سردار حسینی با بیان اینکه روند خروج زائران همچنان صعودی است، تصریح کرد: ۳۱ تیرماه و ۶ مردادماه تاکنون بیشترین حجم خروج زائران در ایام اربعین به ثبت رسیده و مرز مهران با حدود ۵۰ درصد همچنان بیشترین سهم ورود و خروج زائران را در میان تمامی مرزهای اربعینی کشور به خود اختصاص داده است.
وی در ادامه با اشاره به وضعیت تردد وسایل نقلیه در محورهای منتهی به مرزهای اربعینی گفت: در این بازه زمانی، ۶۲۵ هزار تردد خودرویی ویژه زائران اربعین در جادههای منتهی به مرزهای کشور ثبت شده است که از این تعداد ۵۶۸ هزار تردد مربوط به خودروهای سواری و وانت و ۵ هزار ۷۰۰ تردد نیز مربوط به ناوگان اتوبوسی بوده است.
رئیس پلیس راهور فراجا افزود: بیشترین حجم ترددهای جادهای همچنان مربوط به استان ایلام و مرز مهران است و این استان در مقایسه با سایر استانهای هدف، بیشترین بار ترافیکی سفرهای اربعین را به خود اختصاص داده است.
سردار حسینی درباره وضعیت پارکینگهای مرزی نیز اظهار کرد: با افزایش ورود زائران، روند انباشت خودروها در استانهای مرزی رو به افزایش است و در حال حاضر استان ایلام با ثبت ۹۷.۱۵۲ دستگاه خودرو در پارکینگهای مرزی، بیشترین میزان توقف خودرو را به خود اختصاص داده است.
وی تأکید کرد: پارکینگهای اصلی پیشبینیشده در مهران به ظرفیت کامل رسیدهاند، اما با برنامهریزی انجامشده، از پارکینگهای جایگزین استفاده میشود و هیچ مشکلی برای پذیرش خودروهای زائران وجود ندارد. زائران پس از پارک خودروهای خود، از طریق ناوگان حملونقل عمومی مستقر در محل به پایانه مرزی منتقل شده و سپس از مرز عبور میکنند.
رئیس پلیس راهور فراجا در ادامه با تشریح وضعیت تصادفات محورهای اربعینی، گفت: از ابتدای اجرای طرح تا ساعت ۲۴ روز ۶ مردادماه، در محورهای منتهی به ۵ استان هدف، متأسفانه ۲ نفر از زائران جان خود را از دست داده و ۴۵ نفر زائر نیز در حوادث رانندگی مصدوم شدهاند.
وی با اشاره به بررسیهای کارشناسی انجامشده درباره علل وقوع این حوادث اظهار کرد: بیشترین تصادفات ثبتشده مربوط به واژگونی خودرو، خروج از جاده و برخورد با شیء ثابت بوده که عمدتاً ناشی از خستگی و خوابآلودگی رانندگان، عدم توجه به جلو، سرعت غیرمجاز و رعایت نکردن فاصله طولی است.
سردار حسینی افزود: با توجه به گرمای هوا، بسیاری از زائران ساعات شب و بامداد، یعنی حدود ساعت ۲۰ تا ۶ صبح را برای تردد انتخاب میکنند و بررسیها نشان میدهد بخش قابل توجهی از تصادفات نیز در همین بازه زمانی رخ داده است؛ موضوعی که ضرورت استراحت کافی رانندگان را بیش از پیش نشان میدهد.
وی در پایان تأکید کرد: پلیس راهور با بهرهگیری از تمامی ظرفیتهای عملیاتی، نظارتی و امدادی در محورهای اربعینی، برای تأمین ایمنی و تسهیل تردد زائران در آمادهباش کامل قرار دارد و تحقق سفری ایمن، در گرو رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی، پرهیز از رانندگی در حالت خستگی و همکاری همه رانندگان با توصیههای پلیس است.