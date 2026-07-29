عضو سابق ارتش رژیم صهیونیستی به همکاری با ایران متهم شد

جوان آنلاین: رسانههای صهیونیستی امروز (چهارشنبه) به نقل از مقامهای این رژیم گزارش دادند که یک عضو سابق ارتش که پیشتر در یک واحد طبقهبندیشده خدمت میکرد، دستگیر و به همکاری با ایران متهم شده است.
به گزارش ایرنا، طبق گزارش روزنامه تایمز اسرائیل، شین بت، پلیس و وزارت جنگ رژیم صهیونیستی در بیانیهای مشترک اعلام کردند که این مرد در ۱۶ ژوئیه (۲۵ تیر) در دادگاه منطقهای تلآویو به «تماس با یک مامور خارجی و تلاش برای تحویل اطلاعات به نفع دشمن» متهم شده است.
تحقیقات نشان داد که این مرد که در طول خدمت اجباری و ذخیره خود در واحد طبقهبندیشده خدمت میکرد، با «فردی که خود را مامور اطلاعاتی ایران معرفی میکرد» در تماس بوده است.
در این بیانیه آمده است که در یک مرحله از مظنون خواسته شده بود که در استخدام یک نظامی «برای برقراری ارتباط با آن ماموران» کمک کند.
تایمز اسرائیل نوشت: جزئیات بیشتری در مورد اطلاعاتی که مظنون برای رابط ایرانی ارسال کرده یا زمان دستگیری او ارائه نشده است. واحدی که این مرد قبلا در آن خدمت میکرده، به دلیل طبقهبندی بودن فعالیتهایش، ارائه نشده است.
به نوشته تایمز اسرائیل، در طول دو سال گذشته، دهها اسرائیلی، از جمله چندین نظامی و نیروی ذخیره، به جاسوسی برای ایران متهم شدهاند. مقامات اسرائیلی میگویند در بسیاری از موارد، ماموران ایرانی از طریق شبکههای اجتماعی، بهویژه از طریق تلگرام، اسرائیلیها را استخدام کردهاند.