انهدام چهار هسته عملیاتی گروهک تروریستی-تکفیری در جنوب شرق کشور

جوان آنلاین: به نقل از وزارت اطلاعات، ادارهکل اطلاعات استان سیستان و بلوچستان اعلام کرد: به استحضار شهروندان گرامی میرساند در ادامه اقدامات آفندی-پدافندی سربازان گمنام امامزمان (عج) در اداره کل اطلاعات سیستان و بلوچستان، ۴ هسته سازمان یافته وارداتی دیگر از گروهکهای تروریستی-تکفیری وابسته به سرویسهای جاسوسی دشمن آمریکایی-صهیونی به هنگام ورود به کشور شناسایی و پیش از هرگونه اقدام ایذایی، در سلسله عملیاتهای نیروهای اطلاعاتی استان در شهرستانهای زاهدان، چابهار، ایرانشهر، خاش و تفتان، نیکشهر و قصرقند ۱۵ نفر از اعضای اصلی تیمهای عملیاتی وارداتی دستگیر و تعدادی سلاح کلاشینکف به همراه مهمات مربوطه کشف و ضبط شد.
این مزدوران آمریکایی-صهیونیستی قصد اجرای پروژه دشمن در ناامن سازی استان و ضربه به زیرساختهای اقتصادی، خدماتی، قضایی و... را داشتند.
پیش از این نیز چهار تیم تروریستی دیگر در نیمه اول تیرماه در کمین سربازان گمنام امام زمان (عج) و حافظان امنیت استان گرفتار شده بودند که به هلاکت ۲ تن و دستگیری ۱۰ نفر دیگر منجر شده بود.
با توجه به ادامه شرارت دشمن برای ایجاد ناامنی در استان، ابعاد مختلف این شبکههای تروریستی (از حیث مرتبطین احتمالی داخلی و...) همچنان تحت بررسیهای اطلاعاتی تکمیلی قراردارد.
در پایان ضمن تشکر مجدد از مردم همیشه در صحنه برای ارائه گزارشهای مردمی، همچنان تقاضا میشود موارد مشکوک را در اولین زمان ممکن به ستادخبری وزارت اطلاعات (۱۱۳) یا درگاههای رسمی این وزارت، در پیام رسانهای ایتا، بله، روبیکا و سروش پلاس به آدرس vaja ۱۱۳@ (با تیک آبی) گزارش کنند.