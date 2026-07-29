بیانیه شدیداللحن جنبش النجباء عراق علیه آمریکا و عربستان

جنبش نجباء عراق در بیانیه‌ای اعلام کرد که هرگز اجازه نخواهد داد ستمگران آمریکایی و سعودی به خاک عراق تعرض کنند، بدون آنکه بهایی سنگین از منافع و امنیت خود بپردازند.

جوان آنلاین: به نقل از پایگاه اطلاع رسانی النجباء، جنبش مقاومت اسلامی النجباء عراق در بیانیه‌ای شبیخون آمریکایی-سعودی به عمق خاک عراق علیه نیرو‌های حشدالشعبی را محکوم و تأکید کرد که در این بزنگاه تاریخی خطرناک، دولت و نهاد‌های رسمی عراق باید پاسخگوی این مطالبات غیرقابل چشم‌پوشی باشند.

به گزارش مهر، نخست، اخراج اشغالگران و ریشه‌کنی عوامل وابسته

تداوم فعالیت پایگاه‌ها و مراکز وابسته به اشغالگران آمریکایی در خاک عراق، به تهدیدی جدی برای امنیت و ثبات کشور تبدیل شده است.

دوم، قطع هرگونه همکاری با آل‌سعود

این رژیم جنایتکار ثابت کرده که سرِ افعی و پشتیبان تروریسم علیه ملت عراق است.

سوم، خروج بغداد از انفعال

از دولت عراق می‌خواهیم فوراً سکوت خود را بشکند و به صدور بیانیه‌های محکومیت و ابراز انزجار بسنده نکند؛ زیرا چنین مواضعی، متجاوز را به ادامه تجاوز و گستاخی بیشتر تشویق می‌کند.

چهارم، تجهیز فوری عراق به پدافند هوایی

خواستار تأمین فوری و مؤثر سامانه‌های پیشرفته پدافند هوایی، حفاظت از حاکمیت و حریم هوایی کشور، همچنین محاکمه تمامی کسانی هستیم که موجب شدند آسمان میهن در برابر جنایتکاران بی‌دفاع بماند.

پنجم، انتقام گیری

جنبش النجباء هرگز اجازه نخواهد داد ستمگران آمریکایی و سعودی به خاک عراق تعرض کنند، بدون آنکه بهایی سنگین از منافع و امنیت خود بپردازند.