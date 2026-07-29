وضعیت جوی مرزهای غربی ایران و شهرهای زیارتی عراق طی دو روز آینده

جوان آنلاین: بر اساس اعلام سازمان هواشناسی، آسمان پایانه مرزی باشماق فردا (۸ مردادماه) گاهی همراه با وزش باد شدید و پس فردا (۹ مردادماه) همراه با وزش باد خواهد بود. بیشینه و کمینه دمای فردا ۳۷ و ۱۸ درجه سانتیگراد و پس فردا ۳۷ و ۱۷ درجه سانتیگراد پیشبینی میشود.
به گزاش ایسنا، آسمان پایانه مرزی تمرچین فردا گاهی همراه با وزش باد شدید و پس فردا با وزش باد پیشبینی میشود. دمای هوا فردا در گرمترین زمان به ۳۴ و خنکترین زمان به ۲۰ درجه سانتیگراد میرسد. پس فردا بیشترین و کمترین دمای هوا ۳۴ و ۲۱ درجه سانتیگراد خواهد بود.
آسمان پایانه مرزی خسروی پنجشنبه و جمعه همراه با وزش باد پیشبینی میشود. بیشینه و کمینه دمای هوا طی فردا ۴۸ و ۲۹ درجه سانتیگراد و پس فردا ۴۷ و ۳۰ درجه سانتیگراد خواهد بود.
آسمان پایانه مرزی مهران فردا و پس فردا با وزش باد همراه میشود. دمای هوا فردا در گرمترین و خنکترین زمان به ۴۸ و ۳۲ درجه سانتیگراد و پس فردا به ۴۸ و ۳۳ درجه سانتیگراد میرسد.
آسمان پایانه مرزی چذابه فردا و پس فردا با وزش باد پیشبینی میشود. بیشترین و کمترین دمای هوا طی این دو روز ۴۸ و ۲۹ درجه سانتیگراد خواهد بود.
آسمان پایانه مرزی شلمچه فردا صاف و پس فردا همراه با وزش باد خواهد بود. طی این دو روز بیشینه و کمینه دما ۴۸ و ۲۹ درجه سانتیگراد پیشبینی میشود.
آسمان شهر کربلا فردا و پس فردا با وزش باد همراه میشود. بیشترین و کمترین دمای هوای فردا ۴۷ و ۳۰ درجه سانتیگراد و پس فردا ۴۹ و ۳۲ درجه سانتیگراد خواهد بود.
شهر نجف نیز فردا و پس فردا وزش باد خواهد داشت. دمای هوای فردا در گرمترین و خنکترین زمان به ۴۷ و ۳۱ درجه سانتیگراد میرسد. پس فردا نیز با بیشینه و کمینه دمای ۴۹ و ۳۲ درجه سانتیگراد پیشبینی میشود.
آسمان کاظمین نیز فردا صاف و پس فردا همراه با وزش باد میشود. بیشترین و کمترین دمای هوای فردا ۴۷ و ۳۰ درجه سانتیگراد و پس فردا ۴۸ و ۳۱ درجه سانتیگراد خواهد بود.
آسمان شهر سامرا نیز فردا و پس فردا با وزش باد پیشبینی میشود. فردا دمای هوا در گرمترین و خنکترین زمان به ۴۷ و ۳۱ درجه سانتیگراد و پس فردا به ۴۸ و ۳۱ درجه سانتیگراد میرسد.