تلگراف فاش کرد: هزینه جنگ آمریکا علیه ایران، ۴ برابر آمار پنتاگون

در حالی که وزارت دفاع آمریکا هزینه جنگ علیه ایران را ۳۷.۵ میلیارد دلار اعلام کرده است، روزنامه تلگراف با استناد به تحلیل‌های دانشگاه هاروارد این رقم را بیش از ۱۵۱ میلیارد دلار برآورد کرده و از نادیده گرفته شدن هزینه‌های بلندمدت این درگیری خبر داده است.

جوان آنلاین: روزنامه تلگراف در گزارشی هزینه جنگ علیه ایران را که از سوی دولت دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، آغاز شد را حدود ۱۵۱ میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار برآورد کرد؛ رقمی که اختلاف قابل توجهی با برآورد رسمی وزارت جنگ آمریکا (پنتاگون) دارد.

بر اساس این گزارش، پنتاگون هزینه این جنگ را ۳۷ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار اعلام کرده است، اما لیندا جی. بیلمز، استاد دانشگاه هاروارد و از برجسته‌ترین کارشناسان اقتصاد جنگ در آمریکا، این برآورد را تنها «نوک کوه یخ» توصیف کرده و معتقد است که این رقم هزینه‌های میان‌مدت و بلندمدت جنگ را در بر نمی‌گیرد.

بنابر تحلیل تلگراف اگر روند کنونی درگیری ادامه یابد، مجموع هزینه‌های جنگ تا پایان سال به حدود ۳۱۱ میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار خواهد رسید.

پیامدهای این جنگ هم‌اکنون نیز بر مصرف‌کنندگان آشکار شده است؛ به‌گونه‌ای که قیمت بنزین تاکنون ۲۱.۷ درصد و قیمت گازوئیل ۳۶.۷ درصد افزایش یافته و بهای نفت خام برنت نیز بارها از مرز ۱۰۰ دلار در هر بشکه عبور کرده است. بیلمز هشدار می‌دهد که هزینه نهایی این اقدام نظامی علیه ایران ممکن است به یک تریلیون دلار برسد.

افزایش بهای نفت در شرایط کنونی نسبت به دوره‌های گذشته پیامدهای سنگین‌تری به همراه دارد، زیرا ذخایر راهبردی نفت در پایین‌ترین سطح خود طی چند دهه اخیر قرار گرفته‌اند و همزمان کمبود گازوئیل و سوخت هواپیما، فشار بر قیمت‌ها و زنجیره تأمین انرژی را بیش از پیش تشدید کرده است.