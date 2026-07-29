کد خبر: 1371615
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تاریخ انتشار: ۰۷ مرداد ۱۴۰۵ - ۱۴:۱۴
بين‌الملل » اخبار كلی

شهادت دست کم ۲۰ نیروی حشد الشعبی در تجاوز آمریکا و عربستان به عراق

حشد الشعبی سازمان حشد الشعبی اعلام کرد که در تجاوز بامداد امروز آمریکا و عربستان به عراق تاکنون دستکم ۲۰ نفر شهید و ۳۲ نفر دیگر مجروح شدند که این آمار نهایی نیست.

جوان آنلاین: سازمان حشد الشعبی (بسیج مردمی) در بیانیه ای اعلام کرد که «آمار غیرنهایی حمله تروریستی مشترک آمریکا و عربستان به مقرهای رسمی ما در چند استان عراق، دستکم ۲۰ شهید و ۳۲ زخمی است.»

در این بیانیه آمده است: «در این تجاوزها، مقرهای حشد الشعبی در استان های بغداد، واسط، نینوی، بصره، کرکوک، کربلا و دیالی مورد هدف قرار گرفت و آسیب های مادی به مقرها، ماشین آلات و تجهیزات نظامی وارد شد.»

حشد الشعبی خاطرنشان کرد که کمیته های ویژه به کار میدانی خود ادامه می دهند تا به آمار و اطلاعات دقیق تری برسند و ممکن است آمار شهدا و مجروحان بیشتر شود.

پیش از این «علی فالح الزیدی» نخست وزیر عراق به شورای امنیت ملی این کشور دستور داده بود که در پی تحولات امنیتی و حمله هوایی بامداد امروز به برخی مناطق عراق، یک نشست اضطراری برگزار شود.

سازمان حشد الشعبی عراق بامداد چهارشنبه اعلام کرد: شماری از مقرهای این نیروها در مناطق مختلف عراق هدف حملات آمریکا و عربستان قرار گرفت. حشد الشعبی عراق این حملات را تروریستی خواند و اعلام کرد که در نتیجه این حملات، شماری از نیروهای این سازمان به شهادت رسیدند و شماری دیگر زخمی شدند.

در همین حال، فرماندهی عملیات حشد الشعبی در استان «نینوا» اعلام کرد: در حمله به مواضع این نیروها در شمال عراق، هشت نفر به شهادت رسیده و چهار نفر دیگر زخمی شدند.

حشد الشعبی عراق با اشاره به اینکه بر اساس اطلاعات اولیه، این حملات علاوه بر تلفات انسانی، خسارات مادی نیز به تعدادی از مقرهای این سازمان وارد کرده است، تأکید کرد که این حملات «تشدید تنش خطرناک»، «نقض حاکمیت عراق» و «اقدامی علیه نهادهای رسمی امنیتی این کشور» است.

فرماندهی تروریستی مرکزی آمریکا (سنتکام) و وزارت دفاع عربستان ادعا کردند این حملات هماهنگ به بخش‌هایی از عراق در پاسخ به «حمله پهپادی به مراکز نفتی در شرق عربستان» انجام شده است.

برچسب ها: حشد الشعبی ، عراق ، عربستان
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