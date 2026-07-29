السودانی: تجاوز آمریکا و عربستان نقض حاکمیت عراق است/ حق دفاع برای ما محفوظ است

«محمد شیاع السودانی» نخست وزیر سابق عراق تجاوز نظامی مشترک آمریکا و عربستان را نقض حاکمیت عراق دانست و بر حق کامل و مشروع کشورش برای دفاع از خود تاکید کرد.

جوان آنلاین:«محمد شیاع السودانی» در واکنش به حملات تجاوزکارانه آمریکا و عربستان به تعدادی از مقرهای سازمان الحشد الشعبی (بسیج مردمی) عراق تاکید کرد: ما تجاوز سعودی-آمریکایی به مقر نیروهای الحشد الشعبی را با شدیدترین لحن محکوم می‌کنیم.

وی افزود: این تجاوز نقض آشکار حاکمیت عراق و نقض آشکار قوانین بین‌المللی و منشور سازمان ملل متحد است.

السودانی تاکید کرد: عراق تمام حقوقِ مشروعِ تضمین شده در قوانین بین‌المللی از جمله حق دفاع از حاکمیت، خاک و ملت خود را برای خود محفوظ می‌دارد.

وی افزود: هرگونه نقض امنیت و ثبات عراق غیرقابل قبول است و نمی توان در قبال آن سکوت کرد.