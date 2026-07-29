جان مرشایمر استاد علوم سیاسی آمریکا با ارزیابی عملکرد واشنگتن در جنگ با ایران، این درگیری را «شکستی فاجعه‌بار» توصیف کرد و گفت: آمریکا نه‌تنها به هیچ‌یک از اهداف راهبردی خود دست نیافته، بلکه موقعیت نظامی، ائتلاف‌های منطقه‌ای و منافع اقتصادی آن نیز با آسیب جدی مواجه شده است.

جوان آنلاین: جان مرشایمر، استاد علوم سیاسی آمریکا، در گفت‌وگو با برنامه «بدون سانسور» (Uncensored) با بررسی پیامدهای جنگ علیه ایران، اظهار کرد: آمریکا در این جنگ شکست ویرانگری متحمل شده و هیچ‌یک از اهدافی را که در آغاز عملیات دنبال می‌کرد، محقق نکرده است.

مرشایمر گفت واشنگتن جنگ را با چهار هدف آغاز کرد؛ تغییر حکومت در ایران، از بین بردن توانایی ایران برای غنی‌سازی اورانیوم، پایان دادن به حمایت تهران از انصارالله یمن، حزب‌الله لبنان و حماس، و متوقف کردن برنامه موشک‌های دوربرد ایران. به گفته وی، آمریکا در دستیابی به هر چهار هدف ناکام مانده است.

این استاد علوم سیاسی افزود: پیش از آغاز جنگ در ۲۷ فوریه، ایران کنترلی بر تنگه هرمز نداشت، اما اکنون بر این آبراه راهبردی تسلط یافته است.

مرشایمر بیان کرد زیرساخت‌های نظامی آمریکا در منطقه آسیب دیده، شبکه ائتلاف‌های واشنگتن در غرب آسیا متزلزل شده و اقتصاد جهانی نیز ممکن است در آینده نزدیک با بحرانی جدی روبه‌رو شود.

وی با توصیف این وضعیت به‌عنوان «شکستی فاجعه‌بار» تأکید کرد که دیگر هیچ راه‌حل نظامی برای حل این بحران وجود ندارد و تمامی راهبردهای به‌کار گرفته‌شده از جمله حملات گسترده هوایی، محاصره و دیگر گزینه‌های نظامی با شکست مواجه شده‌اند.

مرشایمر در پایان گفت تاکنون هیچ راهبرد جایگزینی برای خروج آمریکا از این وضعیت ارائه نشده و از همین رو، بحران کنونی راه‌حل نظامی ندارد.