جوان آنلاین: مرکز مدیریت راه‌های کشور از اعمال محدودیت‌های ترافیکی در برخی محورهای مواصلاتی کشور از امروز چهارشنبه (۷ مرداد) تا روز شنبه (۱۰ مرداد) خبر داد و اعلام کرد که تردد موتورسیکلت‌ها (به‌استثنای موتورسیکلت‌های انتظامی و امدادی) از ساعت ۱۲ امروز تا ساعت ۶ صبح روز شنبه در محورهای کرج - چالوس، هراز، فیروزکوه، تهران - سمنان - مشهد و بالعکس ممنوع است.

بر اساس این اطلاعیه، تردد انواع تریلر، کامیون و کامیونت در محور کرج - چالوس و بالعکس همچنان ممنوع بوده و در روزهای چهارشنبه، پنجشنبه (۸ مرداد) و شنبه، در صورت افزایش حجم ترافیک و بنا به تشخیص مأموران پلیس راه، محدودیت یک‌طرفه مقطعی در مسیر رفت یا برگشت این محور اعمال خواهد شد.

همچنین، روز جمعه (۹ مرداد) از ساعت ۱۴ تردد خودروها از ابتدای آزادراه تهران - شمال به مقصد چالوس محدود می‌شود و از ساعت ۱۵ نیز از ابتدای پل زنگوله (انتهای دهانه شمالی تونل البرز به سمت چالوس)، مسیر به‌طور کامل مسدود خواهد شد.

بر اساس این گزارش از ساعت ۱۶ همان روز، مسیر مرزن‌آباد به سمت تهران (شمال به جنوب) یک‌طرفه می‌شود و پس از پایان اجرای این طرح، از ساعت ۲۴ تردد در مسیرهای رفت و برگشت بین پل زنگوله و مرزن‌آباد برقرار خواهد شد. البته در صورت کاهش حجم ترافیک، پایان طرح زودتر از زمان اعلام‌شده اجرا می‌شود.

مرکز مدیریت راه‌های کشور اعلام کرد که تردد از جاده قدیم کرج - چالوس تا محدوده پل زنگوله برای ساکنان و افراد محلی آزاد است، اما در زمان اجرای محدودیت‌های جنوب به شمال، تردد خودروهای عازم چالوس از میدان امیرکبیر به سمت این محور از ساعت اعلام‌شده ممنوع خواهد بود.

در محور هراز نیز تردد تریلرها همچنان ممنوع است و عبور کامیون و کامیونت‌ها (به‌استثنای خودروهای حامل مواد سوختی و فاسدشدنی) از ساعت ۱۲ تا ۲۴ امروز و همچنین از ساعت ۸ تا ۲۴ روزهای پنجشنبه و جمعه ممنوع خواهد بود.

این اطلاعیه می‌افزاید که در صورت افزایش حجم ترافیک و بنا به صلاحدید مأموران پلیس راه، محدودیت تردد یک‌طرفه مقطعی در روزهای جمعه و شنبه به‌صورت رفت و برگشت در محدوده پلور تا پلیس‌راه لاریجان و بالعکس اجرا خواهد شد.

همچنین از ساعت ۱۷ تا ۲۰ روز جمعه، محدودیت ترافیکی یک‌طرفه از انتهای محور (محدوده پل حاجی‌آباد یا ابتدای پیچ آریانا) به سمت خروجی فشم اعمال می‌شود.