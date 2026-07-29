کد خبر: 1371608
لینک کپی شد
تاریخ انتشار: ۰۷ مرداد ۱۴۰۵ - ۱۴:۰۷
بين‌الملل » اخبار كلی

تخلیه ده‌ها روستا در یونان بر اثر موج گسترده آتش سوزی‌ها

یونان ساکنان ده‌ها روستا در یونان بر اثر موج گسترده آتش سوزی‌ها مجبور به تخلیه خانه‌های خود و فرار شدند.

جوان آنلاین: روزنامه تاگس آنسایگر در مطلبی به موج گسترده آتش سوزی ها در یونان اشاره کرده و نوشت: در جزیره تفریحی محبوب پاروس یونان، ده‌ها آتش‌نشان در حال مهار آتش‌سوزی بزرگ جنگلی هستند. چندین روستا در اثر این آتش سوزی گسترده تخلیه شده‌اند.

در جزیره پاروس یونان در دریای اژه، که یک مقصد محبوب برای تعطیلات است، آتش نشانان ساعت‌هاست که در حال مبارزه با آتش‌سوزی بزرگ جنگلی هستند. چندین روستا به دلیل پیشروی شعله‌های آتش تخلیه شده‌اند و طبق گزارش رسانه‌ها، امدادگران به ساکنان دستور داده‌اند که به سواحل فرار کنند.

بر اساس گزارش های منتشر شده آتش‌نشانان در جزیره سیکلادیک از روز سه‌شنبه به طور مداوم با ده‌ها نفر از پرسنل خود در حال کار بوده‌اند و از جزایر همسایه مانند ناکسوس و سیروس و همچنین از سرزمین اصلی درخواست پشتیبانی کرده‌اند.

پروازهای هواپیماها و هلیکوپترهای آتش‌نشانی به دلیل بادهای شدید یک شب به حالت تعلیق درآمد و با مشکلاتی مواجه شده است.

کشور یونان در سال جاری میلادی تاکنون تا حد زیادی از موج‌های گرما در امان مانده بود اما بالاخره این موج آتش سوزی و گرما به این کشور هم رسید.

در سال‌های گذشته چنین موج‌هایی رخ داده و گاهی هفته‌ها به طول انجامیده بودند؛ در آن شرایط، خشکسالی و وزش بادهای شدید، بستر مناسبی را برای وقوع آتش‌سوزی‌های گسترده و شدید در جنگل‌ها فراهم می‌کردند.

یونان از آتش‌سوزی‌های ویرانگر سال‌های اخیر درس‌هایی آموخته است.

به منظور آمادگی برای مقابله با این گونه بحران ها علاوه بر ۸۵ فروند هواپیمای آتش‌نشانی دولتی، نیروی آتش‌نشانی اکنون شامل ۱۸ هزار نیروی حرفه‌ای و فصلی است. بهره‌گیری از فناوری‌های نوین نیز نقشی حیاتی دارد؛ به‌طوری که بیش از ۱۰۰ پایگاه پهپادی در مناطق پرخطر، به شناسایی هرچه سریع‌تر آتش‌سوزی‌ها کمک می‌کنند. افزون بر این، چهار ماهواره که به‌طور اختصاصی برای عملیات اطفای حریق طراحی شده‌اند، جهت پایش مناطق به‌شدت خشک به فضا پرتاب شده‌اند.

به گزارش رسانه های یونانی خطر وقوع آتش‌سوزی‌های جنگلی در چندین منطقه از این کشور بالاست.

روز سه‌شنبه، تیم‌های آتش‌نشانی برای مهار آتش‌سوزی‌ها در منطقه شمال شرقی «اوروس» اعزام شدند. در همین حال، سطح هشدار چهار از پنج برای جزیره کرت و جزایر لسبوس، خیوس، ساموس، ایکاریا و پسارا برقرار است. سطح هشدار سه نیز برای منطقه کلان‌شهری آتن و بخش شمال شرقی شبه‌جزیره پلوپونز اعمال شده است.

برچسب ها: یونان ، آتش سوزی ، مهار آتش
گزارش خطا
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
captcha
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
شهدای جنگ رمضان
سوگ خورشید
پربازدید ها

قتل پرستار شیرازی به‌دست همکارش

قرعه‌کشی بیست‌وششمین دوره رقابت‌های لیگ برتر فوتبال/ زمان دربی مشخص شد

کابوس تازه پنتاگون؛ راز افزایش دقت حملات موشکی ایران چیست؟

از اول صفر بیش از ۷۰۰ هزار زائر حسینی وارد عراق شدند

مخبر: تنگه هرمز حریم بلامنازع ماست

جنایت‌کاران حادثۀ تروریستی ملک‌شهر اصفهان اعدام شدند

پادوی حقیر نتانیاهو!

هشدار قاطع فرمانده نیروی هوافضای سپاه درباره عاقبت تعرض به پل‌ها و نیروگاه‌های کشور

تنها هدف آمریکا امنیت اسرائیل است!

تا می‌توانید تابوت آماده کنید!

«تیم» بودن درس بزرگ اسپانیا به فوتبال

کلنگ بمب را می‌زنید!

نتانیاهو: با ترامپ درباره ایران اتفاق نظر داریم

حدادعادل: پیوند حقیقی مردم و رهبری با ایمان شکل می‌گیرد

اعتراف مزدور اینترنشنال به واقعیتی که ۷ ماه انکار شد!

اخطار نیروی دریایی سپاه نسبت به تردد از مسیر‌های جایگزین در تنگه هرمز

حدود یک میلیون نفر همچنان از اعتبار کالابرگ تیرماه استفاده نکرده‌اند

دهن‌کجی فوتبال به مردم

سپاه: کاری می‌کنیم در امریکا عزای عمومی شود

سوله های مهمات و برج مراقبت ناوگان پنجم دریایی آمریکا به آتش کشیده شد

حقوق تیرماه کارکنان و بازنشستگان لشکری و کشوری به‌طور کامل پرداخت شد

برنامه مرحله نهایی لیگ ملت‌های والیبال ۲۰۲۶

بازنگری در نسخه تأمین مالی دولت

تقویت تأمین مالی راهکار رونق بازار مسکن

خیانت به سلامت با لاغری آمپولی 

نظم ایرانی در تنگه هرمز

پرویز پرستویی: تا ابد بر پهلوی و طرفدارانش لعنت

ایران چگونه گره اتصال پایگاه‌های آمریکا را کور کرد؟

واشنگتن‌پست: شوک تازه گرانی بنزین در آمریکا؛ این بار اوضاع فرق می‌کند!

جنگ با ایران، احمقانه‌ترین تصمیم آمریکا

محکومیت صدور مجوز استفاده آمریکا از پایگاه‌های انگلیس علیه ایران

امضای ۴ موافقت‌نامه و یادداشت‌تفاهم همکاری میان جمهوری اسلامی ایران و عراق

بازی‌آتش‌بس جدید برای باز کردن تنگه هرمز! 

بسته شدن مرز عبدلی کویت پس از انفجار در گذرگاه مرزی با عراق

 نگرانی امریکا از گسترش جبهه جدید در دریای سرخ

استقبال رسمی پزشکیان از نخست‌وزیر عراق

سرقت از زنان با چای مسموم + گفت‌وگو با متهم

قیمت طلا و سکه امروز یک مرداد؛ سکه در مرز ۱۸۹ میلیون تومان

۵۹۲ مصدوم و ۵۳ شهید بر اثر حملات دشمن آمریکایی به مناطقی از کشور

«محفل ستاره‌ها» آغاز یک مسیر تازه در برنامه‌سازی قرآنی است

خنجر یمنی از روبه‌رو!

این‌بار فرصت نمی‌گیرید

کمال کامیابی نیا از فوتبال خداحافظی کرد

تعرفه‌های رنگارنگ ترمز واردات خودرو را کشیده است 

رویکرد زیاده خواهانه آمریکا با برخورد مقتدرانه ایران مواجه شد

زمان ایستایی زائران اربعین حسینی در مرز فقط ۴ ثانیه است

آنها که پلیس را بستند و سوزاندند مجازات شدند

حمله به شلمچه تعرض به مسیر زائران اربعین حسینی است

اقتدار کشاورزی سیستان و بلوچستان از نخلستان‌های کهن تا گلخانه‌های نوین 

آتش‌بس فرصت ما شد نه امریکا

سبک زندگی- همه
پیشنهاد سردبیر
بازتاب روزنامه جوان ۷ مرداد در شبکه خبر
به استقبال لیگ برتر فوتبال/ شروع فصل حرص و جوش! 
نسخه جدید قبوض گاز با رویکرد مدیریت مصرف رونمایی می‌شود
بیاناتی از رهبر شهید در باب تقوا/ «بی‌تقوایی» یک ملت را به زانو درمى‌آورد
گفت‌وگو با خانواده یکی از شهدای جنگ رمضان/ هنگام شهادت پشت میز خدمت بود
جنگ ترامپ را می‌خورد!
اخلال یک‌چهارمی نفت جهان
بخشش قاتل به احترام اربعین
سینمای ایران به فیلم‌های متوسط راضی است!
 آخر جنگ چه خواهد شد؟!
تکرار عاشورا از دزفول و خرمشهر تا میناب 
یادکردی از برادران شهید مظفر / ۶ پسر خانواده مظفر در مرصاد جنگیدند
صدایم را در زندان بلند کردم تا دل‌های ترسان را آرامش بخشم! 
رتبه ۳ آزمون دکترا در امتحان شهادت قبول شد 
گفت‌وگو با پدر یکی از شهدای جنگ رمضان/ آرزوی پسرم نابودی دشمنان ایران بود
آموزش و پرورش
پهلوی‌ها-همه
آخرین اخبار