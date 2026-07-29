ساکنان ده‌ها روستا در یونان بر اثر موج گسترده آتش سوزی‌ها مجبور به تخلیه خانه‌های خود و فرار شدند.

جوان آنلاین: روزنامه تاگس آنسایگر در مطلبی به موج گسترده آتش سوزی ها در یونان اشاره کرده و نوشت: در جزیره تفریحی محبوب پاروس یونان، ده‌ها آتش‌نشان در حال مهار آتش‌سوزی بزرگ جنگلی هستند. چندین روستا در اثر این آتش سوزی گسترده تخلیه شده‌اند.

در جزیره پاروس یونان در دریای اژه، که یک مقصد محبوب برای تعطیلات است، آتش نشانان ساعت‌هاست که در حال مبارزه با آتش‌سوزی بزرگ جنگلی هستند. چندین روستا به دلیل پیشروی شعله‌های آتش تخلیه شده‌اند و طبق گزارش رسانه‌ها، امدادگران به ساکنان دستور داده‌اند که به سواحل فرار کنند.

بر اساس گزارش های منتشر شده آتش‌نشانان در جزیره سیکلادیک از روز سه‌شنبه به طور مداوم با ده‌ها نفر از پرسنل خود در حال کار بوده‌اند و از جزایر همسایه مانند ناکسوس و سیروس و همچنین از سرزمین اصلی درخواست پشتیبانی کرده‌اند.

پروازهای هواپیماها و هلیکوپترهای آتش‌نشانی به دلیل بادهای شدید یک شب به حالت تعلیق درآمد و با مشکلاتی مواجه شده است.

کشور یونان در سال جاری میلادی تاکنون تا حد زیادی از موج‌های گرما در امان مانده بود اما بالاخره این موج آتش سوزی و گرما به این کشور هم رسید.

در سال‌های گذشته چنین موج‌هایی رخ داده و گاهی هفته‌ها به طول انجامیده بودند؛ در آن شرایط، خشکسالی و وزش بادهای شدید، بستر مناسبی را برای وقوع آتش‌سوزی‌های گسترده و شدید در جنگل‌ها فراهم می‌کردند.

یونان از آتش‌سوزی‌های ویرانگر سال‌های اخیر درس‌هایی آموخته است.

به منظور آمادگی برای مقابله با این گونه بحران ها علاوه بر ۸۵ فروند هواپیمای آتش‌نشانی دولتی، نیروی آتش‌نشانی اکنون شامل ۱۸ هزار نیروی حرفه‌ای و فصلی است. بهره‌گیری از فناوری‌های نوین نیز نقشی حیاتی دارد؛ به‌طوری که بیش از ۱۰۰ پایگاه پهپادی در مناطق پرخطر، به شناسایی هرچه سریع‌تر آتش‌سوزی‌ها کمک می‌کنند. افزون بر این، چهار ماهواره که به‌طور اختصاصی برای عملیات اطفای حریق طراحی شده‌اند، جهت پایش مناطق به‌شدت خشک به فضا پرتاب شده‌اند.

به گزارش رسانه های یونانی خطر وقوع آتش‌سوزی‌های جنگلی در چندین منطقه از این کشور بالاست.

روز سه‌شنبه، تیم‌های آتش‌نشانی برای مهار آتش‌سوزی‌ها در منطقه شمال شرقی «اوروس» اعزام شدند. در همین حال، سطح هشدار چهار از پنج برای جزیره کرت و جزایر لسبوس، خیوس، ساموس، ایکاریا و پسارا برقرار است. سطح هشدار سه نیز برای منطقه کلان‌شهری آتن و بخش شمال شرقی شبه‌جزیره پلوپونز اعمال شده است.