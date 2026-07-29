جوان آنلاین: شبکه قطری «العربی» به نقل از یک منبع دولتی عراق خبر داد: سفر رسمی «علی الزیدی» نخست‌وزیر عراق به عربستان سعودی که قرار بود فردا (پنج‌شنبه) انجام شود، به دلیل تحولات امنیتی اخیر لغو شده است.

به گزارش ایسنا، به گفته این منبع، حملات هوایی ائتلاف آمریکایی-سعودی و نیز برگزاری نشست اضطراری شورای امنیت ملی عراق از جمله دلایل این تصمیم بوده است.

با وجود انتشار این گزارش، دولت عراق تاکنون هیچ بیانیه رسمی درباره لغو یا به تعویق افتادن سفر نخست‌وزیر این کشور به ریاض صادر نکرده است.

بر اساس برنامه اعلام‌شده، قرار بود علی الزیدی در رأس یک هیئت دولتی برای دیدار با مقام‌های سعودی راهی ریاض شود و درباره پرونده‌های امنیتی، اقتصادی و تحولات منطقه‌ای گفت‌وگو کند؛ سفری که در چارچوب روند گسترش روابط بغداد و ریاض طی ماه‌های اخیر برنامه‌ریزی شده بود.

بامداد چهارشنبه، چندین مقر و منطقه در خاک عراق هدف حملات هوایی قرار گرفت و همزمان آمریکا و عربستان با انتشار بیانیه‌ای مشترک، مسئولیت اجرای این حملات را بر عهده گرفتند.

در همین حال، فرماندهی عملیات الحشد الشعبی اعلام کرد شماری از مقرهای این سازمان در حملاتی «تروریستی و غافلگیرانه» از سوی نیروهای آمریکایی و سعودی هدف قرار گرفته است.

بر اساس این بیانیه، این حملات به شهادت و زخمی شدن بیش از ۵۰ تن از نیروها و وارد آمدن خسارت‌های مادی به اموال و تأسیسات منجر شده است.