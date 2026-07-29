جوان آنلاین: طبق گزارشی که «دراپ سایت نیوز» منتشر شده، رژیم صهیونیستی دهها میلیون دلار برای یک کارزار نفوذ دیجیتال هزینه کرده است که برای شکلدهی به نحوه پاسخ سیستمهای هوش مصنوعی به سوالات مربوط به جنگ غزه طراحی شده است.
به گزارش مهر، دراپ سایت میگوید شبکهای از وبسایتهای طرفدار اسرائیل برای شکلدهی به پاسخهای تولید شده توسط چتباتهای اصلی هوش مصنوعی از طریق فهرستبندی جستوجو و دادههای آموزشی ایجاد شده است.
این گزارش اعلام میکند که برد پارسکال، مدیر سابق کمپین دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا و شرکت او، کلاک تاور ایکس، شبکهای از وبسایتها را تحت قرارداد ۴۶.۵ میلیون دلاری با رژیم صصهیونیستی ساختهاند تا روایتهای اسرائیلی را ترویج دهند و بر پلتفرمهای هوش مصنوعی از جمله ChatGPT، Claude، Gemini و Perplexity تأثیر بگذارند.
طبق اسنادی که دراپ سایت به آنها استناد کرده است، کلاک تاور ایکس صدها مقاله در چندین وبسایت تولید کرده است که جنگ غزه، عملیات نظامی اسرائیل و روابط آمریکا و اسرائیل را پوشش میدهد.
در این گزارش آمده است که این کمپین با ایجاد محتوایی که برای فهرستبندی توسط موتورهای جستوجو و گنجاندن در سیستمهای هوش مصنوعی طراحی شده است، بر پاسخهای تولید شده توسط مدلهای زبانی بزرگ تأثیر گذاشته است؛ عملی که گاهی اوقات به عنوان «مسمومیت این مدلها» شناخته میشود.
این گزارش می افزاید که برخی سایتها همکاری نظامی نزدیکتر آمریکا و اسرائیل را ترویج میکردند، از کارزار نظامی اسرائیل در غزه دفاع میکردند، اتهامات علیه رفتار آن را به چالش میکشیدند و دیدگاههای طرفدار اسرائیل را ارائه میدادند.
دراپ سایت گزارش داد که برخی از سیستمهای هوش مصنوعی قبلاً به این وبسایتها استناد کردهاند.
این گزارش افزود که محتوای این شبکه از طریق یک بایگانی وب بزرگ که توسط توسعهدهندگان مدلهای زبانی بزرگ استفاده میشود، وارد مجموعه دادههای آموزشی هوش مصنوعی شده است.
به گفته منابع این وبسایتها روایت اسرائیل را ارائه میدهند که چتباتها میتوانند آن را به عنوان نماینده یک طرف بحث تکرار کنند.
این گزارش همچنین میگوید حمایت عمومی از اسرائیل در آمریکا از زمان آغاز جنگ غزه که منجر به شهادت بیش از ۷۳۰۰۰ فلسطینی شده است، به شدت کاهش یافته است، از جمله در میان گروههایی که به طور سنتی به عنوان حامیان قوی اسرائیل شناخته میشوند مانند محافظهکاران و مسیحیان انجیلی.