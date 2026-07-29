زاخارووا: حمله اوکراین به کشتی ایرانی مصداق واقعی یک اقدام تروریستی بود

جوان آنلاین: ماریا زاخارووا در گفت‌وگویی با رادیو اسپوتنیک روسیه در واکنش به حمله اخیر اوکراین به یک کشتی ایرانی در دریای خزر تاکید کرد که از منظر آنچه احتمالاً در رویه بین‌المللی نیز پذیرفته شده، این حمله یک اقدام تروریستی محسوب می‌شود؛ اقدامی که از احیای مجدد پدیده دزدی دریایی در جهان سرچشمه گرفته است.

به گزارش ایرنا، وی همچنین پیشتر در پاسخ به پرسشی درباره حمله پهپادهای اوکراینی به کشتی ایرانی «آنا» در دریای خزر گفته بود:‌ چنین اقدامات جنایتکارانه‌ای نشان‌دهنده تمایل غیرقابل انکار حکومت اوکراین به گسترش دامنه جغرافیایی فعالیت‌های تروریستی خود است.

وی اظهار کرد: حمله اخیر کی‌یف به کشتی‌های غیرنظامی در دریای خزر، تهدید آشکاری را که اوکراین برای امنیت منطقه‌ای کشورهای ساحلی دریای خزر ایجاد می‌کند، نشان می‌دهد.

سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه گفت: دریای خزر باید به دور از هر گونه درگیری نظامی و همواره منطقه‌ صلح، حسن همجواری و همکاری باشد.