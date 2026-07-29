آمار ثبت نام زائران اربعین از ۲ میلیون و ۳۵۰ هزار نفر عبور کرد

جوان آنلاین: علیاکبر پورجمشیدیان، رئیس ستاد مرکزی اربعین حسینی در گفتگو با رادیو اربعین اعلام کرد: تاکنون بیش از ۲ میلیون و ۳۵۰ هزار نفر در سامانه سماح ثبتنام کردهاند. نزدیک به نیمی از ثبتنامکنندگان وارد عراق شدهاند و حدود ۵۰۰ هزار نفر نیز به کشور بازگشتهاند.
به گزارش مهر، وی همچنین یادآور شد. همه افرادی که قصد تشرف دارند، از جمله اتباع مجاز داخل کشور، باید در سامانه سماح ثبتنام و تحت پوشش بیمه قرار گیرند.
جمشیدیان شش مرز رسمی اربعین شامل شلمچه، چذابه، مهران، خسروی، باشماق و تمرچین را آماده خدمات رسانی به زائران اعلام کرد.
علیرضا رشیدیان رئیس کمیته ثبتنام و اعزام ستاد مرکزی اربعین نیز در گفتگویی اعلام کرد: از مجموع کل متقاضیان، بیش از ۲ میلیون و ۲۶۵ هزار نفر ( ۹۵ درصد) مراحل ثبتنام خود و پرداخت هزینه بیمه را به صورت قطعی نهایی کردهاند که ۵۹ درصد مربوط به آقایان (یک میلیون و ۳۲۶ هزار نفر) و ۴۱ درصد مربوط به بانوان (حدود ۹۴۰ هزار نفر) است.