درخواست چین برای کاهش تنش در دریای سرخ

جوان آنلاین: چین امروز (چهارشنبه) از طرفهای درگیر در مناقشات دریای سرخ خواست تا اختلافات خود را از طریق گفتوگو و مشورت حل کنند و کاهش تنش در منطقه را پیش ببرند.
به گزارش ایسنا، مائو نینگ، سخنگوی وزارت امور خارجه چین در کنفرانس خبری هفتگی خود در پکن در پاسخ به سوالی در مورد گزارشهای مذاکرات بین طرف چینی و انصارالله یمن در مورد ایمنی تانکرها گفت که «پکن از نزدیک تحولات دریای سرخ را دنبال میکند.»
بنابر گزارش خبرگزاری آناتولی، او در ادامه خاطر نشان کرد که حاکمیت و امنیت کشورهای منطقه باید محترم شمرده شود، در حالی که عبور امن و بدون مانع از آبراههای بینالمللی باید به طور مشترک محافظت شود.
دریای سرخ یکی از شلوغترین کریدورهای دریایی جهان است که اروپا و آسیا را به هم متصل میکند. حملات مکرر به کشتیهای تجاری، تجارت جهانی را مختل کرده، هزینههای حمل و نقل را افزایش داده و باعث گسترش استقرار نیروهای دریایی بینالمللی برای حفاظت از آزادی ناوبری شده است.