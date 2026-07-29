سفارت آمریکا در عراق هشدار امنیتی صادر کرد

جوان آنلاین: سفارت آمریکا در بغداد در هشداری امنیتی که امروز (چهارشنبه) منتشر شد، بار دیگر به شهروندان آمریکایی هشدار داد که به دلیل وجود آنچه «تروریسم، آدم‌ربایی و درگیری مسلحانه» توصیف کرد، به عراق سفر نکنند.

به گزارش ایسنا، بر اساس گزارش شفق نیوز، این سفارتخانه مدعی شد گروه‌هایی از خاک عراق حملاتی را علیه اهدافی در داخل عراق و منطقه انجام داده‌اند و این حملات خطرات جدی برای امنیت عمومی ایجاد می‌کنند.

سفارت آمریکا در بغداد از شهروندان آمریکایی حاضر در عراق خواست بالاترین سطح هوشیاری را حفظ کنند، رسانه‌های محلی را دنبال کنند و به دستورالعمل‌های مقامات پایبند باشند.

این سفارتخانه همچنین هشدار داد که احتمال بروز اختلال در رفت‌وآمد یا بسته شدن حریم هوایی بدون اطلاع قبلی وجود دارد.

سفارت آمریکا همچنین تأکید کرد که عراق همچنان تحت هشدار سفر سطح چهار، با عنوان «سفر نکنید»، قرار دارد و این تصمیم بر اساس خطرات ناشی از تروریسم، آدم‌ربایی، درگیری مسلحانه و ناآرامی‌های مدنی، علاوه بر محدود بودن توانایی دولت آمریکا برای ارائه خدمات اضطراری به شهروندان خود در داخل عراق اتخاذ شده است.

سفارت آمریکا با این بیانیه در تلاش است تا تجاوزات مشترک با عربستان به خاک عراق را توجیه کند.

این هشدار امنیتی پس از آن صادر شد که بامداد چهارشنبه، چندین مقر و منطقه در خاک عراق هدف حملات هوایی قرار گرفت و همزمان آمریکا و عربستان با انتشار بیانیه‌ای مشترک، مسئولیت اجرای این حملات را بر عهده گرفتند.

در همین حال، فرماندهی عملیات الحشد الشعبی اعلام کرد شماری از مقرهای این سازمان در حملاتی «تروریستی و غافلگیرانه» از سوی نیروهای آمریکایی و سعودی هدف قرار گرفته است.

بر اساس این بیانیه، این حملات به شهادت و زخمی شدن تعدادی از نیروها و وارد آمدن خسارت‌های مادی به اموال و تأسیسات منجر شده است.

الحشد الشعبی همچنین تأکید کرد که این حملات، تشدیدی خطرناک در روند تحولات و نقض آشکار حاکمیت عراق و نهادهای رسمی امنیتی این کشور به شمار می‌رود.