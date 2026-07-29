حمله به عراق، انتقام جویی آمریکا از تشییع میلیونی امام خامنه ای بود

جوان آنلاین: جمعه العطوانی تحلیلگر عراقی و رئیس مرکز مطالعات افق در گفتوگو با شبکه المیادین تأکید کرد که بخشی از فشارهای فزاینده آمریکا به دلیل موضع عراق و همبستگی آن با ایران، به ویژه پس از تشییع میلیونی و باشکوه امام خامنهای رهبر شهید ایران در کربلا و نجف است که در تاریخ بی نظیر نبوده و بیانگر ماهیت عراق به عنوان یکی از اعضاء جبهه مقاومت است.
به گزارش مهر، العطوانی حمله بامداد چهارشنبه به عراق را «انتقام و تلافی مستقیم» برای این مراسم تشییع دانست و در خصوص اتهامات وارده به مقاومت عراق توضیح داد که گروههای مقاومت اسلامی برای اعلام عملیاتهای خود از شجاعت کافی برخوردارند و پیشتر نیز مسئولیت عملیات علیه پایگاههای آمریکا در عراق و عمق رژیم صهیونیستی را بر عهده گرفتهاند.
وی بیانیه صادره در خصوص ادعای هرگونه پرتاب موشک یا پهپاد به سمت خاک عربستان را قویا تکذیب کرده و گفت که حشد الشعبی طبق قانون عراق، یک نهاد رسمی وابسته به فرماندهی کل نیروهای مسلح است و از نظر اداری، نظامی و لجستیکی کاملاً از گروههای مقاومت جداست.
العطوانی هدف از این حمله را تضعیف توانمندیهای حشد الشعبی دانست که معضل بزرگی برای آمریکا و عربستان محسوب میشود و تصریح کرد که گزارشهایی وجود دارد که تأکید میکند کامیون حامل سلاحی که گفته شده سوریها ضبط کردهاند و مقصد آن حزبالله بوده، سناریویی است که توسط رژیم سوریه و عربستان از طریق یک رابط در داخل سوریه ساخته شده تا بهانهای برای هدف قرار دادن حزبالله ایجاد کند.
العطوانی صدور بیانیه از سوی دولت الزیدی در محکومیت تجاوز سعودی را بعید دانست و افزود که دولت در سایه سفر قریبالوقوع الزیدی به عربستان، قادر به محکوم کردن این تجاوز نیست».