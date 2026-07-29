کد خبر: 1371558
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تاریخ انتشار: ۰۷ مرداد ۱۴۰۵ - ۱۱:۴۹
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پاسخ وزارت بهداشت به گلایه بیماران: صف انتظار در همه دنیا وجود دارد

رضوی معاون درمان وزارت بهداشت گفت: با وجود طولانی‌تر شدن زمان نوبت‌دهی در بیمارستان‌های دولتی، خدمات اورژانسی بدون تأخیر ارائه شده و تلاش وزارت بهداشت بر دسترسی اقشار کم‌برخوردار به خدمات است.

جوان آنلاین: سید سجاد رضوی معاون درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به افزایش هزینه‌های حوزه سلامت گفت: افزایش قیمت دارو، تجهیزات پزشکی و هزینه‌های منابع انسانی، هزینه تمام‌شده ارائه خدمات درمانی را در مراکز درمانی دولتی و خصوصی افزایش داده است.

به گزارش مهر، وی افزود: با وجود این شرایط، تلاش وزارت بهداشت بر این است که بیمارستان‌های دولتی همچنان خدمات درمانی را به‌طور کامل به مردم ارائه دهند تا افرادی که توانایی استفاده از خدمات بخش خصوصی را ندارند، بتوانند از خدمات درمانی دولتی بهره‌مند شوند.

رضوی با بیان اینکه در بیمارستان‌های دولتی اولویت ارائه خدمات با بیماران اورژانسی است، گفت: ممکن است برخی بیماران برای دریافت خدمات غیراورژانسی، مانند جراحی‌های برنامه‌ریزی‌شده، یک تا دو هفته در نوبت قرار بگیرند. برخلاف گذشته که در صورت خالی بودن تخت، بیمار همان روز بستری یا عمل می‌شد، اکنون به دلیل محدودیت ظرفیت، خدمات بر اساس اولویت پزشکی ارائه می‌شود.

معاون درمان وزارت بهداشت تأکید کرد: هر بیمار بر اساس وضعیت سلامت و میزان فوریت درمان اولویت‌بندی می‌شود و تا زمانی که جان بیمار در خطر نباشد، امکان دارد زمان انجام عمل یا بستری با چند روز تأخیر همراه باشد.

وی با اشاره به تجربه سایر کشورها نیز گفت: در بسیاری از کشورهای دنیا نیز بیماران برای دریافت برخی خدمات درمانی، یک تا چند ماه در نوبت قرار می‌گیرند و این موضوع در نظام‌های سلامت امری رایج است.

رضوی تصریح کرد: خدمات اورژانسی در همه مراکز درمانی، اعم از دولتی و خصوصی، باید بدون هیچ‌گونه تأخیر ارائه شود و در این زمینه هیچ اغماضی وجود ندارد.

وی درباره نقش بیمه‌های تکمیلی نیز گفت: در مراکزی که امکان استفاده از بیمه‌های تکمیلی وجود دارد، بخشی از هزینه‌ها از این طریق جبران می‌شود، اما در بیمارستان‌های دولتی سیاست وزارت بهداشت این است که خدمات درمانی برای اقشار کم‌برخوردار و افرادی که توان پرداخت هزینه‌های بخش خصوصی را ندارند، همچنان در دسترس باشد.

معاون درمان وزارت بهداشت در پایان از مردم خواست در مراجعه برای خدمات غیراورژانسی صبور باشند و گفت: انتظار اینکه همه بیماران در همان روز بستری یا عمل شوند، با توجه به شرایط موجود امکان‌پذیر نیست. برای نمونه، بیماری که نیاز به عمل آب‌مروارید دارد، ممکن است یک تا ۱۰ روز در نوبت بماند و این موضوع به معنای کاهش کیفیت خدمات نیست، بلکه ناشی از مدیریت ظرفیت و اولویت‌بندی بیماران است.

برچسب ها: وزارت بهداشت ، نوبت ، رضوی
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