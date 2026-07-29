در پی دستور وزیر جنگ رژیم اسرائیل برای تشدید سرکوب مردم فلسطین و گسترش اشغالگری، کرانه باختری رود اردن روز چهارشنبه صحنه تشدید حملات نظامیان و شهرک‌نشینان صهیونیست علیه فلسطینیان بود.

جوان آنلاین: اشغالگران اسرائیلی امروز نیز به چندین شهر، شهرک و اردوگاه فلسطینی در کرانه باختری حمله‌ور شدند. این حملات شامل یورش به خانه‌ها و دستگیری‌ افراد بود که همزمان با حملات شهرک‌نشینان علیه شهروندان فلسطینی و اموال آنها در استان‌های بیت‌لحم و الخلیل انجام شد.

به گزارش ایرنا، بنا به گزارش‌ها، نیروهای رژیم اسرائیل به شهرک «تقوع» در جنوب شرقی بیت‌لحم حمله کردند و در جریان این حمله به یک خانه یورش بردند. در استان الخلیل، شهرک‌نشینان در اطراف خانه «محمد جبارین» در «مسافر یطا»، در جنوب این استان، اقدامات تحریک‌آمیزی انجام دادند.

همزمان، نیروهای اشغالگر به شهر «دورا» حمله کردند. این منطقه شاهد استقرار گسترده نظامیان اشغالگر بود و یک ساختمان مورد یورش قرار گرفت این حملات به استان جنین نیز گسترش یافت، جایی که نیروهای اشغالگر به محله شرقی شهر حمله کرده و به یک خانه یورش بردند. آنها همچنین به روستای «فقوعه» در شمال شرقی این استان یورش بردند و وارد منزلی شدند و پرچم این رژیم را در نزدیکی مدرسه آمریکایی در جنین، نصب کردند.

در استان طولکرم، نیروهای اشغالگر به روستای «فرعون» در جنوب استان یورش بردند و پس از یورش به خانه « طارق نائل عمر»، او را بازداشت کردند. آنها همچنین به شهرکهای «زیتا» و «صیدا» در شمال طولکرم و تعدادی از خانه‌ها یورش بردند.

در استان نابلس، نیروهای اشغالگر به روستاهای «عورتا» و «عصیره القبلیه» در جنوب شهر و نیز روستای «اللبن الشرقیه» به چندین خانه یورش برده و آنها را تفتیش کردند.

در استان طوباس، نیروهای اشغالگر به منطقه «راس الاحمر» در شرق شهر «طمون»، در جنوب استان، حمله کردند و به خانه‌ها یورش بردند و تعدادی از خودرها را در جریان این حمله مصادره کردند. نظامیان رژیم صهیونیستی همچنین به مناطق مختلف شهر رام الله یورش بردند.

در استان بیت‌لحم، شهرک‌نشینان به یک خانه فلسطینی در روستای «ابونجیم» در جنوب این استان حمله کردند و یک خودرو متعلق به یکی از ساکنان را به آتش کشیدند. این جدیدترین مورد از یک رشته حملات مکرر نظامیان و شهرک‌نشینان به فلسطینیان و اموال آنها در روزهای اخیر است که در پی دستور وزیر جنگ رژیم صهیونیستی برای گسترش اشغالگری و شهرک‌سازی، تشدید شده است.

محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین با ارسال نامه‌های برای شماری از رهبران کشورهای جهان، اتحادیه اروپا، اتحادیه عرب و رئیس شورای امنیت سازمان ملل متحد، خواستار اقدام فوری برای توقف تجاوزات رژیم اسرائیل علیه فلسطینیان شده است.