کد خبر: 1371553
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تاریخ انتشار: ۰۷ مرداد ۱۴۰۵ - ۱۱:۱۴
بين‌الملل » اخبار كلی

افزایش خودکشی در میان نظامیان صهیونیست؛ دو تن دیگر خود را کشتند

خودکشی رسانه های صهیونیستی اعلام کردند که با خودکشی دو صهیونیست دگیر ، شمار نظامیانی که از ابتدای سال تاکنون خودکشی کرده اند، به ۱۶ تن رسیده است.

جوان آنلاین: روزنامه «هاآرتص» چاپ سرزمین های اشغالی نوشت که دو نظامی زن ارتش رژیم صهیونیستی در طول هفته جاری در نتیجه خودکشی جان خود را از دست داده‌اند.

به گزارش ایرنا، این روزنامه همچنین گزارش داد که از ابتدای سال جاری تاکنون، دست‌کم ۱۶ سرباز شاغل در ارتش رژیم صهیونیستی خودکشی کردند.

خودکشی در میان سربازان و کهنه سربازان رژیم صهیونیستی از زمان آغاز جنگ علیه غزه در اکتبر ۲۰۲۳ به شدت افزایش یافته است.

این روزنامه رژیم صهیونیستی در گزارش قبلی خود بدون ارائه جزئیات بیشتر افزود که ۲۲ سرباز وظیفه ارتش اسرائیل در سال ۲۰۲۵ خودکشی کردند که بالاترین آمار ثبت شده در ۱۵ سال گذشته است.

گزارشی که اکتبر گذشته توسط مرکز تحقیقات و اطلاعات کنست (مجلس رژیم اسرائیل) منتشر شد، نشان داد که بین ژانویه ۲۰۲۴ و ژوئیه ۲۰۲۵، ۲۷۹ سرباز وظیفه ارتش اسرائیل اقدام به خودکشی کرده‌اند.

بر اساس این گزارش، سربازان جنگی ۷۸٪ از کل خودکشی‌ها در رژیم اسرائیل را در سال ۲۰۲۴ به خود اختصاص داده‌اند که در مقایسه با سال‌های گذشته افزایش چشمگیری داشته است. این میزان بین سال‌های ۲۰۱۷ تا ۲۰۲۲ بین ۴۲ تا ۴۵ درصد متغیر بوده است، در حالی که در سال ۲۰۲۳ تنها ۱۷ درصد بوده است.

در مورد سربازان سابق، کمیته‌ای در رژیم اسرائیل در آگوست ۲۰۲۵ به این نتیجه رسید که تا زمان انتشار این گزارش، ۱۵ غیرنظامی از زمان آغاز جنگ نسل‌کشی علیه غزه، بر اثر خودکشی مرتبط با خدمت نظامی، جان خود را از دست داده‌اند.

بیشتر خودکشی‌های اخیر در میان سربازان و کهنه سربازان رژیم اسرائیل به آسیب‌های روانی مرتبط با جنگ جاری در غزه، از جمله استقرار طولانی مدت در مناطق جنگی، مشاهده صحنه‌های وحشتناک و از دست دادن دوستان، نسبت داده شده است.

در همین حال، ارتش رژیم اسرائیل اعلام کرد که در حال نتیجه‌گیری‌های هدفمند و تقویت اقدامات مربوط به سلامت روان است، برخی از نیروهای ذخیره ارتش اسرائیل ، کابینه این رژیم را متهم کردند که برای رسیدگی به این مشکل به اندازه کافی تلاش نمی‌کند.

برچسب ها: نظامیان صهیونیست ، خودکشی ، ارتش اسراییل
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