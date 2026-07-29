پیام عملیات پهپادی صنعا در عمق عربستان؛ اقتصاد سعودی در تیررس یمن

جوان آنلاین: به دنبال اجرای معادله یمن تحت عنوان «تشدید در برابر تشدید» بعد از معادله «محاصره در برابر محاصره» علیه عربستان سعودی، منابع یمنی گزارش دادند که تشدید تنش بین صنعا و ریاض از دریای سرخ به قلب زیرساختهای نفتی عربستان سعودی گسترش مییابد و حملات یمن، خطوط استراتژیک تأمین نفت خام سعودیها را هدف قرار میدهد. این تحول، مرحله جدیدی از رویارویی را آغاز میکند و هزینه درگیری را برای ریاض افزایش میدهد.
ابعاد حمله پهپادی صنعا به اهداف حساس عربستان
به گزارش الاخبار، در این زمینه نیروهای صنعا با انجام حمله جدیدی در ساعات اخیر، خطوط لوله و پستهای فرعی خط اصلی تأمین نفت خام که تقریباً ۷ میلیون بشکه نفت خام را از استان شرقی به بندر ینبع در دریای سرخ در غرب عربستان سعودی، معروف به خط لوله شرق-غرب، منتقل میکند، را هدف قرار دادهاند.
عصر دیروز دوشنبه، یحیی سریع، سخنگوی نیروهای مسلح یمن با صدور بیانیهای از اجرای حملات پهپادی گسترده علیه خطوط انتقال نفت خام عربستان خبر داد و اعلام کرد: چند پهپاد، نقاط حساس و اهداف استراتژیک خط لوله نفتی شرق-غرب را که نفت را از میادین شرقی به بندر ینبع در دریای سرخ منتقل میکند، هدف قرار دادند.
یمنیها تاکید کردند که این عملیات آنها در واکنش به نقض حریم هوایی یمن توسط پهپادهای عربستان سعودی انجام شده است.
در این حمله، یمنیها از موشک استفاده نکردند و این نشان میدهد اهداف مورد حمله در مناطق پراکندهای قرار داشتهاند و هدف قرار دادن آنها نیازی به استفاده از موشکهای بالستیک نداشته است، به ویژه اینکه هدف از کار انداختن نقاط حساس بوده است که به سلاح متناسب نیاز دارد.
اگرچه بیانیه صنعا، به صراحت به هدف قرار دادن خط لوله شرق-غرب اشاره نکرده است، که پس از توقف صادرات از بنادر خلیج فارس به دلیل بسته شدن تنگه هرمز، به حامل اصلی نفت خام عربستان از استان شرقی تبدیل شده است، اما ناظران معتقدند که این عملیات نقاط مرتبط با انتقال نفت خام را هدف قرار داده است.
این سناریو، سناریوی حملات پهپادی سال ۲۰۱۹ توسط نیروهای صنعا به تأسیسات کلیدی فرآوری نفت آرامکو در خریص و بقیق را تکرار میکند. این عملیات که شامل ده پهپاد بود و «عملیات بازدارندگی ۲» نام گرفت، منجر به توقف موقت صادرات تقریباً ۵.۷ میلیون بشکه نفت، معادل تقریباً ۵۰٪ از تولید نفت عربستان سعودی، و همچنین توقف تولید دو میلیارد فوت مکعب گاز همراه شد.
پیامهای حمله پهپادی یمن برای سعودیها
بعد از این عملیات یمنیها، عربستان ادعا کرد که این حمله از عراق انجام شده، تا به این ترتیب توجهات را از خواستههای مشروع ملت یمن منحرف و اینگونه وانمود کند که حملات یمن به عربستان با دستور و تحریک اعضای محور مقاومت از جمله مقاومت عراق و ایران انجام میشود.
در این راستا یک منبع نظامی در صنعا در گفتگو با روزنامه الاخبار اظهار داشت که عملیات اخیر یمن نشان داد که تأسیسات حیاتی نفتی عربستان اکنون در فهرست اهداف نظامی ما قرار دارد.
وی افزود: این حمله پیام روشنی به عربستان سعودی داشت؛ مبنی بر اینکه قادر به محافظت از تأسیسات نفت و گاز خود در برابر حملات یمنیها نخواهد بود و تمام اتحادهای نظامی که به دنبال ایجاد آن با تعدادی از کشورهای منطقه یا با آمریکا و دیگران است، آن را در برابر خشم یمنیها محافظت نخواهد کرد.
این منبع تاکید کرد که نیروهای صنعا که سیستم خط لوله نفت عربستان در استان شرقی، بیش از ۱۵۰۰ کیلومتر دورتر در شرق دور عربستان را هدف قرار دادند، قادر به رسیدن به هر مکانی در عمق این کشور هستند.
منابع یمنی گزارش دادند که بنابراین عربستان نمیتواند از حملات دردناک بعدی یمن جلوگیری کند، مگر اینکه خواستههای مشروع یمنیها را برآورده سازد که مهمترین آنها لغو محاصره دریایی و هوایی، تسریع در حل مسئله حقوق کارمندان دولت و پرداخت غرامت، خروج از خاک یمن، برچیدن شبهنظامیان مزدور و توقف حمایت مالی از هرگونه سازمان تروریستی است.
حمله اخیر یمن به اهداف عربستان همزمان با گزارشهایی بود که حاکی از کاهش ۵۰ درصدی ترافیک در بندر ینبع در طول هفته اول محاصره دریایی اعمال شده توسط نیروهای صنعا بر کشتیرانی عربستان در دریای سرخ و تنگه باب المندب است.
چند منبع نظامی عصر دیروز گزارش دادند که تعداد نفتکشهایی که از عبور از دریای سرخ منع شدهاند به ۱۶ فروند رسیده است. در حالی که عملیات نیروهای صنعا با هدف قرار دادن تأسیسات نفتی آرامکو در جیزان و ینبع در شنبه گذشته باعث آشفتگی گستردهای در بازارهای خلیج فارس و به ویژه بازارهای سهام عربستان شد، حمله به خطوط تأمین نفت عربستان که مناطق شرقی و غربی را به هم متصل میکند، میتواند صادرات نفت از ینبع را متوقف کند.
اهداف عربستان از ادعای بیاساس درباره حمله پهپادی یمن
بعد از انجام عملیات عصر روز گذشته نیروهای مسلح یمن، عربستان ادعا کرد که این حمله از خاک عراق انجام شده و ریاض حق خود را برای پاسخ در زمان و مکان دلخواه محفوظ میداند.
ناظران معتقدند که اجتناب عربستان از ذکر مسئولیت صنعا در این عملیات نشان میدهد که سعودیها اولاً تمایل چندانی به تشدید تنش با یمن ندارند و در وهله دوم سعی دارند عملیاتهای یمنیها را به محور مقاومت و ایران مرتبط و ادعا کنند که این حملات ارتباطی به حقوق یمنیها و خواستههای ملت این کشور ندارد.
در مقابل، عبدالواحد ابوراس، معاون وزیر امور خارجه صنعا، تأکید کرد که این عملیات پیامدهای قابل توجهی برای نفت عربستان خواهد داشت.
این مقام صنعا به سرمایهگذاران در عربستان توصیه کرد که از این کشور خارج شوند و گفت عربستان سعودی به محیطی ناامن تبدیل شده است و در میانمدت و بلندمدت نیز امن نخواهد بود.
وی اظهار داشت که اقتصاد عربستان سعودی در نتیجه سیاستهای متجاوزانه رژیم این کشور در حال خونریزی است و هر کسی که به دنبال اقتصادی پایدار و شکوفا است، باید از ارتکاب جنایت علیه دیگران خودداری کند.
همچنین در واکنش به اتهامات سعودیها و متحدان آنها مبنی بر مداخله ایران در عملیاتهای یمن علیه عربستان، محمد الفرح عضو برجسته دفتر سیاسی جنبش انصارالله اعلام کرد که تلاشهای دشمن برای ربط دادن اقدامات و خواستههای ملی یمن به ایران، تلاشی برای منحرف کردن توجه از اصل مسئله یمن است که همان حق مردم یمن برای پایان دادن به تجاوز، لغو محاصره و بازگرداندن حاکمیت کامل خود بر سرزمین و منابعشان است.
این عضو ارشد جنبش انصارالله گفت: مسئول دانستن ایران برای هر اتفاقی که در یمن میافتد، تلاشی برای توجیه ادامه محاصره و تجاوز علیه یمن است. چگونه رابطه هر کشوری با ایران میتواند توجیهی برای محروم کردن کل مردم آن کشور از حقوق مشروعشان، نقض قلمرو و حاکمیت آنها یا اعمال محدودیت بر بنادر، فرودگاهها و منابع ملی آنها باشد؟
الفرح تصریح کرد: ایران هرگز در مسئله یمن و امور داخلی آن مداخله نکرده و مسئله یمن مربوط به خود یمنیهاست و به هیچ طرف دیگری مربوط نمیشود، بلکه به حق مردمی مربوط میشود که برای بازگرداندن حاکمیت و استقلال خود در تصمیمگیریهای ملی و لغو محاصره تحمیلی تلاش میکنند.