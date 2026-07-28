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تاریخ انتشار: ۰۶ مرداد ۱۴۰۵ - ۲۳:۰۰
اقتصاد » اخبار کلی
گفت‌وگوی «جوان» با منصور علیمردانی، نماینده مجلس 

مدیریت سهام عدالت به مردم سپرده شود

1 یک نماینده مجلس معتقد است دولت در راستای کاهش نقش تصدی‌گری خود و افزایش عدالت اجتماعی باید اقدام به آزادسازی سهام عدالت کند
حسام کمالی

 جوان آنلاین: یک نماینده مجلس معتقد است دولت در راستای کاهش نقش تصدی‌گری خود و افزایش عدالت اجتماعی باید اقدام به آزادسازی سهام عدالت کند. قرار بود این اقدام از سال‌ها پیش انجام شود و هنوز عملیاتی نشده است. باید بسترسازی‌های لازم صورت بگیرد و مدیریت دارایی مردم به خودشان سپرده شود. 
 
سهام عدالت یک طرح اقتصادی با هدف توزیع عادلانه ثروت بین اقشار کم‌درآمد در ایران به شمار می‌رود. در این طرح، سهام شرکت‌های بزرگ دولتی به صورت رایگان یا با تخفیف به مردم واگذار شد. با اعطای سهام عدالت به مردم، آنها در سهام ۴۹ شرکت بزرگ در صنایع خودروسازی، فولاد، بانک، بیمه، مخابرات و پتروشیمی که حدود ۳۵شرکت از آن بورسی است، سهیم شدند. 
مشمولان اصلی سهام عدالت اقشار ضعیف جامعه شامل مددجویان نهاد‌های حمایتی هستند. با وجود اینکه هدف از اعطای سهام عدالت کمک به مردم و بهبود وضعیت معیشت آنها بود، اما در عمل اقشار ضعیف بهره‌ای از سهام عدالت نمی‌برند. 
در حال حاضر، مدیریت سهام عدالت توسط شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی و شرکت‌های تعاونی سهام عدالت شهرستانی انجام می‌شود. افراد برای حضور در سایت‌های سهام عدالت مردم و مدیریت آنها حقوق‌های کلان می‌گیرند. این در حالی است که سهام عدالت سوددهی چندانی ندارد و سالانه مبلغ بسیار ناچیزی به حساب مردم واریز می‌شود. روند مدیریت سهام عدالت شفافیت ندارد و الان مردم اصلاً در جریان جزئیات قرار ندارند. حتی مردم حق فروش دارایی خود را ندارند. این شرایط باعث شده است که کارشناسان پیشنهاد آزادسازی سهام عدالت و سپردن مدیریت آن به مردم را بهترین گزینه بدانند. 
منصور علیمردانی، نماینده مجلس شورای اسلامی در گفت‌و‌گو با «جوان» با اشاره به این موضوع که در حال حاضر امور مربوط به سهام عدالت اصلاً شفاف نیست و مردم در جریان جزئیات قرار ندارند، تصریح کرد: مردم اصلاً نمی‌دانند صاحب چه سهم‌هایی هستند و این سهم‌ها چه وضعیتی به لحاظ سود و ضرر دارند. به طور کلی، همه چیز در ارتباط با سهام عدالت در هاله‌ای از ابهام است. 
وی ادامه داد: تنها دولت می‌داند که چه کار کرده است و سهام عدالت چه وضعیتی دارد. در حالی که مردم صاحب سهام عدالت هستند و باید در جریان جزئیات آن قرار داشته باشند. باید بدانند این دارایی‌شان کجا به کار افتاده و چقدر ارزش دارد. 
این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: شفاف‌سازی ابعاد سهام عدالت موضوع مهمی است که باید در دستور کار باشد. بهترین راهکار این است که آزادسازی سهام عدالت صورت بگیرد و مردم بتوانند به فروش سهام عدالت خود اقدام کنند. 
علیمردانی گفت: بهتر است مدیریت سهام عدالت در اختیار مردم باشد تا بتوانند آن را بفروشند و تبدیل به احسن کنند. شاید افرادی بخواهند ترکیبی از سهام شامل طلا بخرند و بخشی را در صندوق درآمد ثابت سرمایه‌گذاری کنند. شاید بخواهند بخشی دیگر را در صندوق‌های سرمایه‌گذاری وارد کنند. 
وی ادامه داد: سهام عدالت یکی از دارایی‌های مردم است و دولت باید این واقعیت را قبول کند و مدیریت آن را به خودشان بسپارد. شاید فردی بخواهد سهامش را افزایش دهد و فردی بخواهد آن را بفروشد و برای زندگی‌اش خرج کند. 
این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: در حال حاضر، دولت فقط به حفظ سهام عدالت اقدام کرده است و سالانه مبلغ ناچیزی به عنوان سود سهام عدالت به حساب افراد واریز می‌کند. آزادسازی سهام عدالت می‌تواند به رونق بازار سرمایه منجر شود. 
علیمردانی گفت: وقتی آزادسازی سهام عدالت صورت می‌گیرد، ممکن است افراد ترجیح دهند پولی که در بانک گذاشته‌اند به افزایش سهام عدالت خود اختصاص دهند. به این ترتیب، تحرکی در بازار سرمایه به وجود می‌آید. 
وی ادامه داد: در شرایط فعلی، تحرک بخشیدن به بازار سرمایه از اهمیت بالایی برخوردار است. زیرا زمینه را برای حمایت از تولید و جلوگیری از فعالیت‌های مخرب مهیا می‌کند. آزادسازی سهام عدالت باعث می‌شود که مشکلات فعلی مربوط به آن حل شود. این اقدام به افزایش شفافیت در مورد سهام عدالت و مشارکت واقعی مردم در فعالیت‌های اقتصادی می‌انجامد. 
این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: دولت در راستای کاهش نقش تصدی‌گری خود و افزایش عدالت اجتماعی باید اقدام به آزادسازی سهام عدالت کند. قرار بود این اقدام از سال‌ها پیش انجام شود و هنوز عملیاتی نشده است. باید بسترسازی‌های لازم صورت بگیرد و مدیریت دارایی مردم به خودشان سپرده شود.

منبع: روزنامه جوان
برچسب ها: سهام ، عدالت ، اقتصاد
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