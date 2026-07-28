جوان آنلاین: تغییر قانون رقابت‌های وزنه‌برداری در بازی‌های آسیایی ناگویا باعث شده تا کار انتخاب وزنه‌برداران اعزامی به این مسابقات برای بهداد سلیمی، سرمربی تیم ملی، سخت‌تر از قبل باشد، به‌گونه‌ای که حتی بعد از رکوردگیری از وزنه‌برداران حاضر در اردوی چالوس هم نفرات اعزامی به ناگویا معرفی نشدند.

وزنه‌برداری به‌عنوان یکی از اصلی‌ترین امید‌های مدال‌آوری در کاروان ورزشی ایران اعزامی به بازی‌های آسیایی ناگویا کار سختی پیش‌رو دارد. بهداد سلیمی مجبور است برای هر وزن فقط یک وزنه‌بردار معرفی کند و همین کار را برای او دشوار کرده است. سرمربی تیم ملی بعد از آخرین رکوردگیری از وزنه‌برداران حاضر در اردوی تیم گفت: «تنها تفاوت این دوره نسبت به دوره قبل این است که در دوره‌های گذشته هر کشور می‌توانست در هر وزن دو ورزشکار داشته باشد، اما این دوره قانونی وضع شده که هر کشور در هر وزن تنها یک ورزشکار می‌تواند اعزام کند و همین موضوع کار را برای ما سخت کرده است. ما در اوزان پایین نفرات زیادی نداریم و در اوزان بالا نیز مجبوریم با یک نفر کار را پیش ببریم. به همین دلیل شرایط برای ما سخت‌تر می‌شود و بحث مدال‌آوری نیز دشوارتر خواهد بود. به همین دلیل، شاید شانس ما نسبت به دوره‌های قبل کمتر شود.»

بهداد سلیمی با اشاره به اینکه بعد از رکوردگیری آخر هنوز نفرات اعزامی مشخص نیستند، ادامه داد: «رکوردگیری مرحله نخست در چالوس برگزار شد. دو مرحله دیگر نیز در پیش داریم تا بتوانیم در آن مراحل به جمع‌بندی برسیم و پنج نفر نهایی را انتخاب کنیم. مرحله دوم ۲۰ مرداد برگزار می‌شود و آخرین مرحله نیز تقریباً در هفته نخست شهریورماه همزمان با مسابقات لیگ برگزار خواهد شد. البته به هر حال یک مقدار گوشه ذهنمان نفراتی هستند که ممکن است از نظر رکوردی و شرایط مسابقه‌ای وضعیت بهتری داشته باشند، اما در مجموع به نفراتی که جوان‌تر هستند یا شاید دیگران شانس کمتری برای آنها قائل باشند نیز فرصت می‌دهیم تا بتوانند خودشان را نشان دهند.»

با وجود اعلام نشدن نفرات اعزامی، اما بهداد سلیمی از عملکرد شاگردانش و رکورد‌های ثبت شده رضایت دارد. سرمربی تیم ملی ایران در این خصوص به «مهر» گفت: «اکثر بچه‌ها وزنه‌های خوبی زدند و شرایط خوبی داشتند. آنها اردوی بسیار خوبی را در چالوس پشت سر گذاشتند و من به شخصه از شرایط بچه‌ها رضایت داشتم. خدا را شکر شرایط تیم خوب است. یکی، دو نفر از وزنه‌برداران هم آسیب‌دیدگی جزئی داشتند، ولی در کل از عملکرد وزنه‌برداران راضی بودم و امیدوارم در دو مسابقه رکوردگیری دیگر هم خوب کار کنند.»

سرمربی تیم ملی وزنه‌برداری ایران در پاسخ به این سوال که نفرات نهایی اعزام به ناگویا را باید چه زمانی به کمیته ملی المپیک ارائه دهید، گفت: «اسامی اولیه را به کمیته ملی المپیک اعلام کرده‌ایم، اما با کمیته نیز هماهنگی‌های لازم انجام شده است که بعد از رکوردگیری آخر نفرات را نهایی کنیم.»