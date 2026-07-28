کد خبر: 1371470
لینک کپی شد
تاریخ انتشار: ۰۶ مرداد ۱۴۰۵ - ۲۳:۰۰
ورزش » ساير
مالدینی و لئوناردو استعفا دادند 

مانچینی دوای ایتالیای بحران‌زده

1 فوتبال ایتالیا بعد از سه دوره غیبت در جام جهانی، حالا با شرایطی کاملاً بحرانی روبه‌روست
فریدون حسن 

جوان آنلاین: فوتبال ایتالیا بعد از سه دوره غیبت در جام جهانی، حالا با شرایطی کاملاً بحرانی روبه‌روست. در حالی که تصور می‌شد با روی کار آمدن چهره‌های محبوبی، چون پائولو مالدینی و لئوناردو، کار انتخاب سرمربی جدید تیم ملی ایتالیا راحت پیش برود، اما با استعفای زودهنگام این دو چهره، حالا شرایط پیچیده‌تر از قبل برای آتزوری پیش می‌رود. 
شنیده‌ها حاکی از آن است که بعد از تمام حواشی روبرتو مانچینی برای هدایت تیم ملی ایتالیا انتخاب شده، اما تا معرفی رسمی او هر اتفاقی ممکن است رخ دهد. با توجه به حمایت رئیس فدراسیون فوتبال ایتالیا معرفی مانچینی بسیار نزدیک است.
ماجرا از آنجا شروع شد که پائولو مالدینی، مدیرفنی جدید فدراسیون فوتبال ایتالیا و لئوناردو، مشاور ارشد تیم ملی ایتالیا، در جست‌وجوی یافتن گزینه‌ای جدید برای سپردن هدایت آتزوری با پپ گواردیولا و کارلو آنچلوتی مذاکراتی داشتند. آنها پس از شنیدن پاسخ منفی از این دو مربی نامدار اسپانیایی و ایتالیایی، سراغ آندره‌آ پیرلو رفتند و با او به توافق رسیدند، اما در آستانه انتخاب رسمی او به عنوان سرمربی جدید تیم ملی ایتالیا، فدراسیون فوتبال ایتالیا قید همکاری با این مربی 
ایتالیایی را زد. 
دلیل اصلی مخالفت رئیس فدراسیون، ارتباط‌های تجاری پیرلو با شرکت‌ها و برند‌های روسی که در زمینه شرط‌بندی فعالیت می‌کردند، عنوان شده است. در ماه‌های اخیر، این ماجرا به یکی از بحث‌برانگیزترین پرونده‌های فوتبال ایتالیا تبدیل شده بود. پیرلو، سفیر شرکت بزرگ شرط‌بندی روسی «فونبت» است و ارتباط نزدیکی با سرگئی لوماکین، تاجر و الیگارش روس و رئیس باشگاه یونایتد اف‌سی دبی دارد، باشگاهی که پیرلو هدایت آن را برعهده داشت. همین ارتباط‌ها باعث شد مخالفت‌های سیاسی و مدیریتی با حضور او روی نیمکت تیم ملی ایتالیا افزایش پیدا کند. 
جووانی مالاگو پیش از این اطمینان داده بود که نقش «مدیرفنی باشگاه ایتالیا» را ایجاد کرده است تا انتخاب سرمربی ایتالیا فقط به رئیس فدراسیون فوتبال ایتالیا بستگی نداشته باشد. اما حالا شرایط فرق کرده است. مالاگو طرفدار بازگشت مانچینی به نیمکت تیم ملی ایتالیاست، در حالی که مدیران باشگاه‌های سری آ، رئیس جدید فدراسیون فوتبال ایتالیا را برای انتخاب کونته به عنوان سرمربی جدید آتزوری تحت فشار قرار داده‌اند. 
هر دو مربی در این حرفه سابقه‌ای طولانی دارند، به طوری که کونته بین سال‌های ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۶ روی نیمکت مربیگری آتزوری بود، در حالی که مانچینی قبل از استعفای ناگهانی‌اش در تابستان ۲۰۲۳، این تیم را به قهرمانی در یورو ۲۰۲۰ رساند. نکته جالب‌تر اینکه هر دو مربی فعلاً بدون تیم هستند. کونته از ناپولی جدا شده و مانچینی هم پس از حضور ناموفق در عربستان و قطر، فعلاً بدون تیم است. 
با این شرایط، حال بد فوتبال ایتالیا حالا رو به وخامت است. ظاهراً مسئولان فوتبال این کشور از اتخاذ یک تصمیم درست عاجز شده‌اند و این مسئله به یکی از بزرگ‌ترین کشور‌های صاحب‌سبک در فوتبال جهان و قهرمان چهار دوره جام جهانی ضربه جبران‌ناپذیری زده است.

منبع: روزنامه جوان
برچسب ها: فوتبال ، ایتالیا ، مسابقات
گزارش خطا
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
captcha
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
شهدای جنگ رمضان
سوگ خورشید
پربازدید ها

قتل پرستار شیرازی به‌دست همکارش

کابوس تازه پنتاگون؛ راز افزایش دقت حملات موشکی ایران چیست؟

قرعه‌کشی بیست‌وششمین دوره رقابت‌های لیگ برتر فوتبال/ زمان دربی مشخص شد

مخبر: تنگه هرمز حریم بلامنازع ماست

پادوی حقیر نتانیاهو!

هشدار قاطع فرمانده نیروی هوافضای سپاه درباره عاقبت تعرض به پل‌ها و نیروگاه‌های کشور

تنها هدف آمریکا امنیت اسرائیل است!

تا می‌توانید تابوت آماده کنید!

«تیم» بودن درس بزرگ اسپانیا به فوتبال

کلنگ بمب را می‌زنید!

حدادعادل: پیوند حقیقی مردم و رهبری با ایمان شکل می‌گیرد

اخطار نیروی دریایی سپاه نسبت به تردد از مسیر‌های جایگزین در تنگه هرمز

دهن‌کجی فوتبال به مردم

سپاه: کاری می‌کنیم در امریکا عزای عمومی شود

سوله های مهمات و برج مراقبت ناوگان پنجم دریایی آمریکا به آتش کشیده شد

حقوق تیرماه کارکنان و بازنشستگان لشکری و کشوری به‌طور کامل پرداخت شد

حدود یک میلیون نفر همچنان از اعتبار کالابرگ تیرماه استفاده نکرده‌اند

اعتراف مزدور اینترنشنال به واقعیتی که ۷ ماه انکار شد!

جنایت‌کاران حادثۀ تروریستی ملک‌شهر اصفهان اعدام شدند

بازنگری در نسخه تأمین مالی دولت

تقویت تأمین مالی راهکار رونق بازار مسکن

خیانت به سلامت با لاغری آمپولی 

ایران چگونه گره اتصال پایگاه‌های آمریکا را کور کرد؟

پرویز پرستویی: تا ابد بر پهلوی و طرفدارانش لعنت

ملل عرب پراکنده شدند یهود فلسطین را وطن خود کرد 

اصلاح امور انسان به اصلاح نماز است

حاج علی یک فرمانده پیشرو بود

محکومیت صدور مجوز استفاده آمریکا از پایگاه‌های انگلیس علیه ایران

امضای ۴ موافقت‌نامه و یادداشت‌تفاهم همکاری میان جمهوری اسلامی ایران و عراق

صمت و بانک مرکزی وزن‌کشی نکنند 

بازی‌آتش‌بس جدید برای باز کردن تنگه هرمز! 

بسته شدن مرز عبدلی کویت پس از انفجار در گذرگاه مرزی با عراق

 نگرانی امریکا از گسترش جبهه جدید در دریای سرخ

استقبال رسمی پزشکیان از نخست‌وزیر عراق

نظم ایرانی در تنگه هرمز

قیمت طلا و سکه امروز یک مرداد؛ سکه در مرز ۱۸۹ میلیون تومان

سرقت از زنان با چای مسموم + گفت‌وگو با متهم

۵۹۲ مصدوم و ۵۳ شهید بر اثر حملات دشمن آمریکایی به مناطقی از کشور

واشنگتن‌پست: شوک تازه گرانی بنزین در آمریکا؛ این بار اوضاع فرق می‌کند!

از اول صفر بیش از ۷۰۰ هزار زائر حسینی وارد عراق شدند

«محفل ستاره‌ها» آغاز یک مسیر تازه در برنامه‌سازی قرآنی است

تعرفه‌های رنگارنگ ترمز واردات خودرو را کشیده است 

این‌بار فرصت نمی‌گیرید

کمال کامیابی نیا از فوتبال خداحافظی کرد

رویکرد زیاده خواهانه آمریکا با برخورد مقتدرانه ایران مواجه شد

زمان ایستایی زائران اربعین حسینی در مرز فقط ۴ ثانیه است

جنگ با ایران، احمقانه‌ترین تصمیم آمریکا

الزیدی: به ترامپ توصیه کردم به ایران حمله نکند

خنجر یمنی از روبه‌رو!

حمله به شلمچه تعرض به مسیر زائران اربعین حسینی است

سبک زندگی- همه
پیشنهاد سردبیر
جنگ ترامپ را می‌خورد!
اخلال یک‌چهارمی نفت جهان
بخشش قاتل به احترام اربعین
سینمای ایران به فیلم‌های متوسط راضی است!
 آخر جنگ چه خواهد شد؟!
تکرار عاشورا از دزفول و خرمشهر تا میناب 
یادکردی از برادران شهید مظفر / ۶ پسر خانواده مظفر در مرصاد جنگیدند
صدایم را در زندان بلند کردم تا دل‌های ترسان را آرامش بخشم! 
رتبه ۳ آزمون دکترا در امتحان شهادت قبول شد 
گفت‌وگو با پدر یکی از شهدای جنگ رمضان/ آرزوی پسرم نابودی دشمنان ایران بود
گفت‌وگو با دکتر صفرنژاد/ تمدن ایران، اندوه را به ارزش ژئوپلتیکی تبدیل می‌کند
سایه‌های یک ذهن ناآرام بر دیپلماسی جهانی
گفت‌وگو با دکتر حقانی/ عظمت تشییع او را هیچ دوربینی نمی‌تواند روایت کند
ایران چگونه گره اتصال پایگاه‌های آمریکا را کور کرد؟
از آیت‌الله بهجت(ره) درباب نماز‌/ اصلاح امور انسان به اصلاح نماز است
آموزش و پرورش
پهلوی‌ها-همه
آخرین اخبار