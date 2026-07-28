جوان آنلاین: فوتبال ایتالیا بعد از سه دوره غیبت در جام جهانی، حالا با شرایطی کاملاً بحرانی روبه‌روست. در حالی که تصور می‌شد با روی کار آمدن چهره‌های محبوبی، چون پائولو مالدینی و لئوناردو، کار انتخاب سرمربی جدید تیم ملی ایتالیا راحت پیش برود، اما با استعفای زودهنگام این دو چهره، حالا شرایط پیچیده‌تر از قبل برای آتزوری پیش می‌رود.

شنیده‌ها حاکی از آن است که بعد از تمام حواشی روبرتو مانچینی برای هدایت تیم ملی ایتالیا انتخاب شده، اما تا معرفی رسمی او هر اتفاقی ممکن است رخ دهد. با توجه به حمایت رئیس فدراسیون فوتبال ایتالیا معرفی مانچینی بسیار نزدیک است.

ماجرا از آنجا شروع شد که پائولو مالدینی، مدیرفنی جدید فدراسیون فوتبال ایتالیا و لئوناردو، مشاور ارشد تیم ملی ایتالیا، در جست‌وجوی یافتن گزینه‌ای جدید برای سپردن هدایت آتزوری با پپ گواردیولا و کارلو آنچلوتی مذاکراتی داشتند. آنها پس از شنیدن پاسخ منفی از این دو مربی نامدار اسپانیایی و ایتالیایی، سراغ آندره‌آ پیرلو رفتند و با او به توافق رسیدند، اما در آستانه انتخاب رسمی او به عنوان سرمربی جدید تیم ملی ایتالیا، فدراسیون فوتبال ایتالیا قید همکاری با این مربی

ایتالیایی را زد.

دلیل اصلی مخالفت رئیس فدراسیون، ارتباط‌های تجاری پیرلو با شرکت‌ها و برند‌های روسی که در زمینه شرط‌بندی فعالیت می‌کردند، عنوان شده است. در ماه‌های اخیر، این ماجرا به یکی از بحث‌برانگیزترین پرونده‌های فوتبال ایتالیا تبدیل شده بود. پیرلو، سفیر شرکت بزرگ شرط‌بندی روسی «فونبت» است و ارتباط نزدیکی با سرگئی لوماکین، تاجر و الیگارش روس و رئیس باشگاه یونایتد اف‌سی دبی دارد، باشگاهی که پیرلو هدایت آن را برعهده داشت. همین ارتباط‌ها باعث شد مخالفت‌های سیاسی و مدیریتی با حضور او روی نیمکت تیم ملی ایتالیا افزایش پیدا کند.

جووانی مالاگو پیش از این اطمینان داده بود که نقش «مدیرفنی باشگاه ایتالیا» را ایجاد کرده است تا انتخاب سرمربی ایتالیا فقط به رئیس فدراسیون فوتبال ایتالیا بستگی نداشته باشد. اما حالا شرایط فرق کرده است. مالاگو طرفدار بازگشت مانچینی به نیمکت تیم ملی ایتالیاست، در حالی که مدیران باشگاه‌های سری آ، رئیس جدید فدراسیون فوتبال ایتالیا را برای انتخاب کونته به عنوان سرمربی جدید آتزوری تحت فشار قرار داده‌اند.

هر دو مربی در این حرفه سابقه‌ای طولانی دارند، به طوری که کونته بین سال‌های ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۶ روی نیمکت مربیگری آتزوری بود، در حالی که مانچینی قبل از استعفای ناگهانی‌اش در تابستان ۲۰۲۳، این تیم را به قهرمانی در یورو ۲۰۲۰ رساند. نکته جالب‌تر اینکه هر دو مربی فعلاً بدون تیم هستند. کونته از ناپولی جدا شده و مانچینی هم پس از حضور ناموفق در عربستان و قطر، فعلاً بدون تیم است.

با این شرایط، حال بد فوتبال ایتالیا حالا رو به وخامت است. ظاهراً مسئولان فوتبال این کشور از اتخاذ یک تصمیم درست عاجز شده‌اند و این مسئله به یکی از بزرگ‌ترین کشور‌های صاحب‌سبک در فوتبال جهان و قهرمان چهار دوره جام جهانی ضربه جبران‌ناپذیری زده است.